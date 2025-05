Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 13 de mayo de 2025, p. a11

El futbol es un negocio que contabiliza todo de forma precisa: ingresos por venta de entradas, derechos de transmisión, acuerdos comerciales que producen ganancias millonarias en el balance de clubes como León y Monterrey, los cuales en México pagaron cifras récord por jugadores de clase mundial y no pudieron alcanzar ningún éxito deportivo al quedar fuera en los cuartos de final de la Liga.

Rayados, eliminado por el Toluca, anunció en enero la contratación del español Sergio Ramos con un sueldo anual de 4 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt. Los esmeraldas aumentaron a la par los valores de transferencia al invertir más de 20 millones de dólares en refuerzos, incluido el astro colombiano James Rodríguez. Pero ninguno pudo mantenerse en competencia.

El dinero no garantiza títulos , sostiene el ex entrenador del Puebla, Ricardo Carbajal, acostumbrado a competir en categorías menores y Liga de Expansión al frente de planteles más modestos. Puede ser un plus tener la nómina más cara o contratar jugadores de costo elevado, pero el futbol se define en las áreas. Las condiciones económicas de un equipo no determinan el alcance de un objetivo .

En el cierre de la campaña 2023, La Franja avanzó a la fase final de la Liga con 25 puntos, una cifra a la que instituciones de mayores recursos económicos como Cruz Azul, Toluca y Pachuca –ubicados fuera de la zona de calificación– no pudieron llegar. Este torneo, Guadalajara y Pumas corrieron con la misma suerte, eliminados por puntos en 17 jornadas o en las series de play-in.

A inicios del torneo muchos creían que el Necaxa sólo iba a competir por no pagar una multa y fuimos por todo, construimos un recorrido ejemplar , dijo el domingo el argentino Nicolás Larcamón, quien llevó a los Rayos a los cuartos de final con una nómina tasada en 53.6 millones de dólares, muy por debajo del valor promedio. Los números magnifican el fracaso del León y Monterrey.

Enfrentado a la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA por la exclusión del Mundial de Clubes, el club guanajuatense no pudo compensar la inversión de más 20 millones de dólares con algún campeonato. Pagó cerca de la mitad de ese monto por la incorporación del internacional James Rodríguez, capitán de Colombia en la Copa América 2024, y el resto por otros cinco extranjeros: Stiven Mendoza, Emiliano Rigoni, Rodrigo Echeverría, Nicolás Fonseca y Jhonder Cádiz.