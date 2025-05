▲ La tecnología es un reto, no un enemigo, dijo el improvisador venezolano. Foto cortesía del artista

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 13 de mayo de 2025, p. 5

Frente al avance de las herramientas tecnológicas, los narradores orales tenemos un lugar especial porque ofrecemos algo que las pantallas no pueden dar: la escucha, la mirada directa, la empatía que nace en un espectáculo en vivo, donde niños y sus familias participan, imaginan y juegan juntos , planteó Romer YPunto, quien este 2025 cumple 25 años de haber iniciado su camino de contador de historias.

En entrevista con La Jornada, el narrador e improvisador explicó que no ve el avance de nuevas tecnologías como enemigo, sino como reto: no tenemos por qué pelearnos con ellas, al contrario: ofrecernos como opción, alternativa, donde el eje central sea el juego propositivo y libre, donde no se les pide hacer algo, sino simplemente ser infancia .

Romer YPunto es de origen venezolano y comenzó a narrar ante los reportes que le levantaban en la escuela por hablar demasiado. En ese entonces, un tío lo acercó a los libros y despertó en él el interés por contar lo que leía. Desde hace cinco años vive en México, donde sigue propagando cuentos entre los niños.

En mi espectáculo, la gente puede jugar, cantar, levantarse; hacemos un juego colectivo. El juego es la puerta de entrada a las historias, y todo el tiempo hay una posibilidad interactiva. No es una actuación que se mira pasivamente como público.

El camino de los relatos lo ha llevado a conocer más de 13 países y enfrentar circunstancias que han marcado su manera de entender el mundo. Uno de ellos ocurrió la primera vez que estuvo en la Feria de las Calacas, que se celebra en la Ciudad de México, en noviembre.

“Me resultó muy interesante la relación que tienen con la muerte: su respeto, el momento familiar en torno a ella. Eso me llevó a crear una función infantil, pero sin recurrir a leyendas; en lugar de eso, les cuento sobre mis difuntos y de las personas que se me fueron.