ás de un siglo de fomento a la lectura y los mexicanos sólo leen en promedio 3.4 libros al año. No sorprende que en el índice de lectura de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ocupemos el lugar 107 de 108 países. En 1930, 57.47 por ciento de la población era analfabeta en un país de 16 millones 552 mil 722 personas; en la actualidad, sólo 4.7 de casi 130 millones. Aunque es una buena noticia, esto también significa que buena parte de los analfabetas se convirtieron en analfabetas funcionales: personas incapaces de valerse de las habilidades de la lectura y escritura en su vida cotidiana. ¿Importa? Sin duda. Es como saber nadar y no hacerlo en el incesante mar de la vida, quedarse varado en una isla y sólo pescar desde la playa por no leer ni comprender el instructivo que nos dice cómo pescar en altamar y conformarse con el anzuelo simple para el autoconsumo. Los países con sociedades lectoras entienden y resuelven mejor situaciones complejas y, por su mayor acceso a la información, participan de manera más activa en la vida social. No sólo eso: la imaginación aumentada por la lectura fomenta la creatividad.

La investigadora Alba Alejandra Lira García ha detectado cuatro grandes campañas contra el analfabetismo en México: 1921, 1936, 1937 y 1944. La primera es la más conocida. La emprendió José Vasconcelos desde la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que fue rector, y después desde la naciente Secretaría de Educación Pública, cuando estuvo al frente: creó escuelas rurales, bibliotecas, ediciones de libros que llevaron en mulas a las zonas más alejadas del país.

Las de 1936 y 1937 las emprendió Lázaro Cárdenas siendo presidente. Creó escuelas, centros de alfabetización y publicó materiales educativos. Su objetivo fue combatir el analfabetismo en adultos marginados. Evitó las ediciones costosas de Vasconcelos y se centró en la folletería. Se priorizaron las obras didácticas a las literarias. Más de un millón de folletos sobre agricultura, higiene, cría de animales contra algunos libritos de leyendas tabasqueñas y poemas de Novo. Un rubro de la folletería ordenada directamente por el presidente destaca de las demás: historias sobre los movimientos cooperativistas europeos y cajas de ahorro. Los tirajes de 30 mil ejemplares de cada uno, nos dice Lira García, revelaba la importancia que se concedía al tema .

Un matiz interesante tuvo la campaña del cardenismo: la escuela nocturna fue obligatoria para todos los adultos que no supieran leer ni escribir. Se les negaba el trabajo a quienes dejaban de asistir y se negaba a su pueblo la dotación de ejidos.

Un espíritu menos socialista impulsó la campaña de 1944 con Jaime Torres Bodet al frente. Al presidente Ávila Camacho le interesaba un proyecto tendiente a la unidad nacional y de apoyo a la industrialización.

Desde las campañas de Vasconcelos, pasando por las de Cárdenas y Torres Bodet, se han repetido prácticas similares de fomento a la lectura, pero ninguna ha logrado interiorizar en la sociedad su importancia. Repetir las fórmulas arrojará los mismos resultados y tal vez menos. El uso de las nuevas tecnologías han estado mudando a los jóvenes a informarse, entretenerse, aprender desde otras plataformas, desde otros portales, y me parece que nada significativo estamos haciendo al respecto.

En los años recientes, China ha emprendido una agresiva campaña de fomento a la lectura en teléfonos y computadoras, pues esos aparatos se han convertido en las ventanas de millones de personas para acercarse al mundo.