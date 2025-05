Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 13 de mayo de 2025, p. 2

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó a La Jornada que otorgó el permiso al empresario y youtuber MrBeast para grabar en las zonas arqueológicas de Calakmul (Campeche), Balankanché y Chichén Itzá (Yucatán) un video de divulgación de casi 16 minutos titulado Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo , donde se observan los interiores de espacios restringidos al público.

La difusión de la emisión en la plataforma YouTube disparó una polémica por el acceso del estadunidense a recintos que regularmente están limitados incluso a investigadores, a pesar de cumplir los requisitos. La pregunta reiterada fue cuánto se pagó para obtener la autorización.

La arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, responsable del Centro INAH Campeche, explicó que se permitió esta visita a Calakmul a solicitud del gobierno de ese estado y de la Secretaría de Turismo federal.

Comentó que se trata de material para promover a Calakmul entre el público joven, que no ve los videos académicos. Este no es un video científico. Es de divulgación. No tiene mucha información. La idea del gobierno estatal es que otras audiencias conozcan el sitio y puedan venir .

Velázquez Morlet refirió que se permitió el ingreso, “como hemos hecho en otras ocasiones.

“En la mañana, MrBeast y su equipo estuvieron ahí y se fueron”. El personal del INAH vigiló permanentemente la presencia del equipo de grabación, aunque ninguno de sus investigadores ni trabajadores aparecen a cuadro.

El instituto lo único que hizo fue dar las facilidades y supervisar que no hubiera ningún daño. Es importante decir que no hubo afectación a ninguno de los elementos del sitio , agregó la arqueóloga.

La cápsula de divulgación se inicia cuando MrBeast desciende con otras personas por las escalinatas de una pirámide de Calakmul y un helicóptero se aleja de la cima. El youtuber declara: nos acaban de dejar en este templo de 2 mil años de antigüedad .

Se ufana de que nadie puede ir a donde iremos hoy, y eso incluye explorar una de las siete maravillas del mundo , en referencia al Castillo de Kukulcán, en Chichén Itzá.

Mientras entra al Templo de Oxte’Tun, en Calakmul, el personaje menciona: no puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto. Es una locura. Ni siquiera a los arqueólogos se les permite ingresar aquí .

Estuvieron acompañados por un hombre que les muestra una supuesta máscara funeraria de más de mil años de uno de los reyes del reino de la serpiente . En la noche, recorrieron pasillos de la zona arqueológica alumbrados con antorchas que, luego se informó, fueron efectos digitales.

Al día siguiente se dirigieron al área conocida como Chichén Viejo. Se les ve luego en la cueva de Balankanché. También emularon el juego de pelota mesoamericano en un aro de utilería. Visitaron un cenote y tuvieron una cena maya tradicional , cuando publicitaron la venta de un postre.

Cerraron con la visión del Templo de Kukulcán. Se muestran imágenes tomadas por un dron en el interior del templete que corona la estructura también conocida como El Castillo.