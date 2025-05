Eirinet Gómez

¿Qué significa realmente aprender a contar? Para muchos niños, recitar del uno al 10 es sólo una canción, pero no implica que comprendan los números. Este enigma es el que Mathieu Le Corre, investigador de la Facultad de Sicología de la UNAM, busca resolver a través de un estudio que explora cómo los infantes transitan del juego con palabras numéricas a comprender el acto de cuantificar.

He interactuado con muchos padres que me dicen que sus hijos saben mucho acerca de los números porque pueden recitarlos hasta el 10, pero esto no significa que el niño haya desarrollado la habilidad de contar. Inicialmente para ellos, enunciarlos es una especie de melodía: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y eso no significa casi nada para ellos , dijo.

En conversación con La Jornada, Le Corre abundó que desde 2016 desarrolla una investigación enfocada en caracterizar cómo niños de 3 y 4 años de edad aprenden los números. Para ello, ha emprendido la tarea de entrevistar a 80 menores de clase media en la Ciudad de México, Querétaro y Morelos.

Elegimos esta edad porque es en estos años que típicamente sucede esta transición, del fraseo del uno al 10 a comprender que cuando cuentan establecen cuántas cosas hay.

El estudio consiste en que los infantes participen de una prueba que dura entre 15 y 20 minutos, en la cual se les presentan diversas tareas; por ejemplo, de una docena de juguetes, entregar seis al entrevistador o determinar si siete juguetes alcanzan para darle de una a ocho tortugas de plástico.

Cuando les doy una docena de tortugas de plástico y les pido que me entreguen seis, ellos no saben cómo. Algunos me dan ocho y les pido que arreglen las tortugas para que sólo haya seis, pero la respuesta más común es que me entregan todas.

Le Corre plantea que a los 3 años, los niños conocen palabras como calcetín, pelota, perro, silla, vaso, leche, etcétera; establecen para éstas conceptos muy similares a los de los adultos y suelen extenderlas a varios contextos. Pero en el caso de las palabras numéricas seis, siete, ocho no pasa así.

La pueden enunciar, pero no entienden qué significa ¿Por qué esas palabras son tan diferentes de las demás que aprenden? Eso es lo que deseamos explicar , señala el científico.

El experto mencionó que hasta ahora se sabe que hay una progresión universal de la interpretaciones de las palabras numéricas del uno al cuatro. Después, el niño comprende qué significa contar, y entonces aprende qué significan cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10.

Esta progresión se ha observado en la Amazonia de Bolivia, ciudades de Estados Unidos, Canadá, el País Vasco, Arabia Saudita, Eslovenia, Japón, Corea y Rusia , resaltó.

Le Corre dijo que los primeros hallazgos que ha realizado este estudio, el cual concluyó el mes pasado, indican que pasar del cuatro a los conceptos cinco, seis, siete y ocho… no es un proceso mágico. El contexto socioeconómico y cultural permea la velocidad con la cual los niños pasan de recitar una secuencia numérica a desarrollar la habilidad cognitiva de contar.