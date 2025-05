E

n abril de 2021, en el pleno pico de la pandemia de covid-19, se anunciaba la creación de la Alianza Mundial de Banqueros por el Net Zero (Gfanz, por sus siglas en inglés), la cual agrupaba a los bancos mas grandes del mundo para lograr los objetivos del acuerdo de París y acelerar la transición energética (TE). Las grandes petroleras anunciaban planes muy agresivos para dejar de producir petróleo y migrar a tecnologías intermitentes. Los grupos empresariales y las ONG no escatimaban halagos a los gobiernos que sí sabían y que ofrecían masivos subsidios a la iniciativa privada (IP) para llevar a cabo los planes de TE y que en el proceso, absorbían todo el riesgo garantizando las ganancias de la IP. Tanto EU como Europa emitieron legislación que incluía subsidios, e incentivos fiscales equivalentes a más de 2 billones de dólares que se sumaban a los cerca de 25 mil millones anuales que EU da en subsidios a la industria energética. Todos estos apoyos llevaron a que los índices de energías limpias en los mercados de valores (ICLN) alcanzaran máximos a inicios de 2021.

Algunos criticamos ese modelo y sostuvimos que la IP no iba a poder llevar a cabo la TE, ya que es un proceso de muy largo plazo y la visión de corto plazo trimestral de las empresas no era compatible. Argumentábamos que todos los incentivos sólo iban a terminar protegiendo las ganancias de las empresas, los ciudadanos no verían beneficio alguno y, que cuando esto se volviera insostenible, la IP simplemente se retraería y la culpa recaería en los gobiernos retrasando la TE y dañando seriamente la confianza del público. Cuatro años después, ¿qué ha pasado? La Gfanz se ha desmoronado. Desde que inició el año a la fecha, los seis bancos más grandes (JP Morgan, Citi, Bank Of America, Morgan Stanley, Wells Fargo y Goldman Sachs) la han abandonado dejándola prácticamente inservible. De hecho los bancos que continuaron financiando el desarrollo de combustibles fósiles han sido mucho más rentables. Algo que se observa perfecto en los rendimientos en los mercados de valores del mundo. El ICLN ha caído 66 por ciento al tiempo que las industrias energéticas tradicionales han incrementado 30 por ciento en promedio. Siendo más beneficiadas las grandes petroleras que nunca se comprometieron en un principio, como Exxon, cuyo valor ha crecido 70 por ciento vs 2019. Las que sí se comprometieron, como BP o Shell, han dejado atrás dichos planes, tras la presión que sus accionistas han ejercido porque han perdido 19 y 15 por ciento de su valor.