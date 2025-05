Hacia el segundo decenio del siglo XX, el sindicalismo católico adoptó cierta característica de corte corporativista, así como la pretensión de organizar sindicatos obreros y patronales para enlazarlos por medio de un consejo de conciliación y arbitraje, como planteó Pío XI –el pontífice admirador del duce Benito Mussolini− en la encíclica social Quadragesimo anno (1931), tras condenar otra vez al socialismo, el comunismo y la lucha de clases. Luego, Pío XII afirmaría que el corporativismo garantizaba la paz social y evitaba la presencia de socialistas en las organizaciones obreras. Influidos aún por Pío IX , los jerarcas católicos consideraban a la democracia como falacia, dado que según la Iglesia la soberanía proviene de Dios y no del pueblo.

Entonces, como ahora, el mundo estaba cambiando. John F. Kennedy en la Casa Blanca y Nikita Kruschov desde el Krem­lin, hablaban con nuevas palabras. El 1º de enero de 1959 los barbudos de la Sierra Maestra entraron en La Habana, después de dos años de una dura guerra de guerrillas contra la dictadura de Fulgencio Batista, testaferro de los monopolios estadunidenses en la isla. La Revolución Cubana a 90 millas del imperio vendría a inaugurar un periodo en las siempre conflictivas relaciones entre­ EU y América Latina: de la mano de militares entrenados por la Doctrina de la Seguridad Nacional made in USA −que definía al enemigo interno , por definición marxista, apátrida y ateo en la jerga castrense de la época de la guerra fría−, los golpes de Estado convertirían a la región en un gran campo de concentración. Se iniciaba la larga noche de los generales, los escuadrones de la muerte, la detención-desaparición forzada de personas, la tortura científica y el terrorismo de Estado. Al conjuro del desarrollismo impulsado por la Alianza para el Progreso (Alpro), Kennedy y la CIA generaron una sicosis anticastrista que permeó también el ámbito eclesial: a la consigna de la izquierda latinoamericana ¡Cuba sí, Yanquis no! , la derecha católica opuso la de ¡Cristianismo sí, comunismo no!

Así, el Concilio Vaticano II (1962-65) y la Conferencia de Medellín (que reunió a representantes de los obispos latinoamericanos en 1968), abrirían al clero ligado a las bases cristianas el concepto Iglesia como comunidad y surgirían categorías de análisis: dominación, opresión, violencia institucionalizada como pecado, dependencia, imperialismo del dinero, fuga de capitales, marginación social, económica y política, neocolonialismo, cambios estructurales. Y, sobre todo, liberación, como sinónimo de desarrollo genuino. En México, el obispo Sergio Méndez Arceo – El Señor de las Tempestades, como le llamaron sectores ultramontanos en Puebla− expresarían de manera pública su opción por un socialismo democrático .

La opción preferencial por los pobres –núcleo de la teología de la liberación enunciado en Medellín–, sería recogida explícitamente en los documentos del episcopado latinoamericano en Puebla (1979) y Santo Domingo (1992). Pero el dúo Wojtyla/Ratzinger se encargaría de normalizar a la Iglesia, dando pie, en palabras de Leonardo Boff, a la dictadura del clero sobre toda la comunidad cristiana . Después, en un escenario global marcado por la xenofobia, el racismo, la misoginia, las guerras y el cambio climático, y signado por declive de la hegemonía de EU y la irrupción del multipolarismo, el papa Francisco impulsaría pequeñas y tibias reformas.

Ahora, frente a los innumerables desafíos internos y externos que hereda –y que le exigirán coraje pastoral, capacidad de diálogo y habilidad diplomática de cara al atribulado mundo actual–, León XIV ha dejado claro ante el cuerpo de cardenales que continuará las reformas modernizadoras de su predecesor, enfocándose en hacer que la Iglesia sea más inclusiva y solidaria con los más necesitados. Y como Francisco, advierte que hay que regular la IA y que abogará por una tecnología centrada en el ser humano.