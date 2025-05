Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 12 de mayo de 2025, p. 10

La meta del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para este sexenio, afirma su director general, Armando Contreras Castillo, es dar un jalón muy fuerte a la alfabetización. El objetivo, que en 2026 la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir, pase de 4.2 a 3.1 millones.

Y con ello, asegura, lograr que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) otorgue a nuestro país la distinción de bandera blanca .

El organismo establece que para reconocer a una nación como libre de analfabetismo, debe garantizar que menos de 4 por ciento de sus habitantes, que superen los 15 años, estén en esta condición.

Queremos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda levantar la bandera blanca y declarar a México territorio libre de analfabetismo. Y ya estamos muy cerquita , asegura el funcionario.

Actualmente, señala, la población en rezago educativo es de 27.5 millones. De ellos, 7.8 millones no han concluido su educación primaria y 15.5 millones no han terminado la secundaria. Y si se considera a quienes no han concluido su bachillerato, que suman 23 millones, los mexicanos sin concluir aún su educación obligatoria, es de 50.5 millones.

En entrevista con La Jornada, en las instalaciones del instituto, Contreras Castillo, economista, ex senador y diputado federal por Morena, reconoce que el país está casi en el límite, con 4.1 por ciento de personas de más 15 años que no saben leer ni escribir.

Formalmente, sólo necesitamos tres décimas, pero con el proyecto que estamos haciendo queremos bajar un punto porcentual, y en términos absolutos, pasar de 4.1 millones a 3.1 millones de personas , indica.

La finalidad es lograr que miles de personas analfabetas, principalmente adultos mayores indígenas, que son, admite, el nicho duro de este sector de la población, puedan aprender a leer mínimamente recados, mensajes, anuncios, recetas, pequeños textos, así como realizar operaciones matemáticas básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir) .

Afirma que para ello se contará con un ejército de alfabetizadores que en periodos de cuatro meses impartirán 34 clases, cada una de hora y media, con un total de 51 horas de atención personalizada.

Nuestro método contempla la posibilidad de alfabetizar en cuatro meses , destaca el titular del INEA, aunque reconoce que aprender a leer y escribir es un proceso mucho más largo del que pudiéramos pensar .

Explica que no se le va a decir que va a aprender a leer al 100 por ciento. Es engañarnos a nosotros mismos. Va a saber leer cosas básicas, y el siguiente paso es generar un ambiente lector , por lo que no descarta que el instituto participe en la edición y distribución de libros.

Chiapas, tasa cero

Contreras Castillo, ex presidente municipal de Concepción Pápalo, Oaxaca, y ex secretario de Asuntos Indígenas de esa entidad, admite que la tarea encomendada al INEA es enorme, pues señala que si seguimos con la misma inercia, tardaremos otros 40 años en atender el rezago educativo . Por ello, asegura que buscó fuera el apoyo para emprender esta campaña alfabetizadora.

Busqué a gobernadores, dependencias oficiales y organizaciones de la sociedad civil, y vimos lo que nos faltaba para poder dar un avance frontal al analfabetismo, y es crear alianzas. He visitado a 23 gobernadores con los que he tenido diálogo y todos se han mostrado sensibles al tema del rezago educativo.

Destaca el caso de Chiapas, entidad con el índice más alto de analfabetismo (13 por ciento), y donde el gobierno estatal destinó recursos presupuestales para crear la beca Rosario Castellanos, y comprometerse a que, al concluir este 2025, se alcance la tasa cero de analfabetismo en la entidad, con el apoyo de 100 mil instructores.