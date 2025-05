Guías turísticos cuentan que desde finales de la década pasada a la fecha, la población bajó de poco más de 11 millones a 9 millones de habitantes. No se debe a una consecuencia del virus, ya que Cuba tuvo una de las menores tasas de letalidad por el covid, sino a la migración que se ha incrementado debido a las carencias derivadas de las agresivas políticas estadunidense, que han frenado el turismo en esta nación.

En la zona de playa de Varadero, así como en el municipio de Trinidad, también han atestiguado el crecimiento de la oferta hotelera, con desarrollos que cuentan con albercas directamente conectadas con 25 por ciento de las habitaciones, accesos exclusivos a un mar azul y transparente, y restaurantes y bares incluidos. Aun así, varias de las habitaciones vacías son encendidas en las noches para generar un mejor ambiente a los viajeros. Ninguno de los turoperadores ni hoteles ofreció alguna estimación del nivel de ocupación.

Al menos seis trabajadores como meseros y taxistas coincidieron en que antes de la pandemia llegaban a la isla más de 5 millones de personas al año, mientras que ahora lo hace menos de la mitad, quienes ven un incremento en los precios debido a la dolarización de la economía, que ha beneficiado a algunos comercios, pero ha encarecido los precios, principalmente para los cubanos que sólo ganan en moneda local.

Hoy en día, en su mayoría llegan viajeros canadienses, país que será el invitado de honor a la próxima Feria Internacional de Turismo de Cuba, precisamente por su actual relevancia. En las calles, también es común ver daneses, alemanes, españoles y una presencia de China que va en incremento.

Mientras, en el caso de los mexicanos, quienes gustaban en su mayoría de La Habana por encima de otros lugares, la presencia ha escaseado en los últimos años.

Al final los mexicanos tienen sus playas y es muy difícil competir , reconoció un directivo de un hotel en la playa de Varadero. Juan Carlos Granda, ministro de Turismo de Cuba, dio a conocer que ya comenzaron las conversaciones con la aerolínea estatal Mexicana de Aviación, en un intento de generar una ruta más para incentivar a los mexicanos a viajar a esta nación.

Fuera de La Habana, el resto de ciudades se ha acostumbrado a los constantes apagones de energía eléctrica, no obstante, en la transmisión de energía se han priorizado las zonas hoteleras para intentar no afectarlos, situación que ya ha desatado inconformidades entre la población, pero que, reconocen los cubanos, de no hacerlo tendría consecuencias en el turismo, que es la principal fuente de ingresos del país.

La semana pasada, un transformador eléctrico quemado obligó a cancelar un concierto a unos metros del malecón, para el cual ya estaban congregados cientos de cubanos.

Oferta cultural

Además de la oferta cultural, como la calidad de su música que alcanza los más altos estándares internacionales, como una de las ofertas que ha cobrado fuerza, está el turismo social y de intercambio de los pueblos para conocer sobre la realidad cubana, explica Marilin, de una de las agencias turísticas del paíscaribeño.

Por otra parte, también hay opciones como el mural de la prehistoria, del pintor Leovigildo González, discípulo de Diego Rivera. Su obra mide 120 metros de altura y atrae a turistas nacionales y extranjeros. En un discreto puesto de madera a unos metros de la obra, adornado con banderas de equipos de futbol, se vende una de las piñas coladas que los turistas de varios países calificaron, en ese día caluroso, como la mejor que habían probado en su vida.