Más de 300 organizaciones no gubernamentales, entre ellas PEN America, Public Citizen, MALDEF, Oxfam y otras que trabajan en múltiples rubros, firmaron una carta abierta en la cual denuncian el ataque del presidente contra organizaciones civiles sin fines de lucro, sólo porque están en desacuerdo con que el gobierno esté amenazando universidades, centros de investigación y todo tipo de ONG.

Trump está por aceptar un regalo de la familia real de Qatar: nada menos que un Boeing 747 para posible uso de avión presidencial, y que al final de su mandato será trasladado a una fundación privada del mandatario. Según una cláusula constitucional, se prohíbe que cualquier funcionario del gobierno acepte regalos de un Estado extranjero o de un rey o príncipe sin aprobación del Congreso. Pero la Casa Blanca ya preparó un argumento de por qué el regalo no es un regalo y que no viola ninguna ley.

Para que no digan que Trump es anti-migrante, un grupo de 39 ahora refugiados a quienes se ofreció asilo exprés por parte de Trump, porque según él son víctimas de discriminación racial injusta en su país, iniciaron su viaje a Estados Unidos este fin de semana. Estas personas que han sido muy maltratadas por el gobierno de su país son sudafricanos blancos, en su mayoría afrikáners. Desde que terminó el apartheid que puso fin al gobierno blanco minoritario hace 30 años, esta minoría blanca ha logrado mantener casi toda la riqueza que gozaba antes de la llegada de Nelson Mandela a la presidencia (tres cuartas partes de la tierra privada del país, y tienen 20 veces más riqueza de la mayoría negra), reporta Reuters.

l presidente, quien recientemente declaró: no sé , al responder sobre si está obligado a cumplir con la Constitución, ha llevado a casi todos los que no forman parte de su movimiento, incluyendo conservadores, al consenso de que éste es un momento existencial sin precedente de la democracia estadunidense. Una muy limitada selección de las noticias recientes ofrecen indicadores de estos tiempos de crueldad, represión, corrupción y lo absurdo dentro del superpoder.

El gobierno de Trump tiene la intención de anular un derecho constitucional fundamental –el llamado habeas corpus, que obliga a las autoridades a presentar a un acusado ante un juez para justificar su detención– a todo inmigrante irregular, argumentando que la Carta Magna permite suspender ese derecho en casos de invasión , ya que hoy día el país enfrenta una invasión de indocumentados.

Trump ha gobernado con crueldad y sembrado el caos, creando una emergencia de derechos humanos que ha afectado a millones de personas al reprimir la disidencia, socavar el estado de derecho y erosionar normas e instituciones esenciales para la protección de los derechos humanos , resumió Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Ante esta realidad en su país, Percival Everett, el novelista estadunidense que acaba de ganar el Premio Pulitzer por su novela James, comentó al Times of London: “si ves los paralelos de Estados Unidos y la Alemania de 1933, es aterrador… estás hablando de una población a la que no sólo se le priva cada vez más de una educación, sino donde se desalienta el pensamiento crítico sobre la historia”. A la vez, comenta que el gobierno estadunidense es tan raro que derrota a la sátira. Es tan absurdo que no deja mucho espacio para el trabajo de un novelista. ¿Cómo se te podría ocurrir algo más loco que esto?

A ver si se permite avanzar a los paralelos con 1933, o si aún existe, como indican cada vez más brotes de resistencia, un basta ya que sea suficientemente grande como para, mínimo, darle chamba de nuevo a humoristas satíricos y novelistas.

