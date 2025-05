A

unque ahora no resulte ya apropiado ni fácil de aceptar, a mí siempre me ha causado risa cuando en una plática, no se diga en una discusión, alguien recurre para fundamentar sus argumentos en un viejo dicho que se había colado en la conversa. Los adagios y refranes que nos asombraron por su agudeza y humor durante muchos años, ya resultan totalmente anticuados y hasta ridículos y no tienen más utilidad que, a fuerza de irracionales, darle sabor autóctono al alegato en el que estamos metidos en ese momento. Veamos unos fáciles ejemplos.

Si me dicen: No hay que hacer leña del árbol caído , entonces se me induce a la comisión de un delito: el derribo del árbol que está en pie, y que nos podría seguir siendo útil por mucho tiempo. Recoger la leña que yace en el suelo es lo conducente, por encima de atender una frase que suena bien, pero hace mal.

El que pega primero pega dos veces . Si el golpe sorpresa que un pugilista en una reyerta ocasional hace llegar intempestivamente al adversario, no lo impacta en un lugar debido y con la fuerza surgida de un explicable odio y terror, el ventajoso recibirá una severa madrina en cada ocasión que se encuentre con el campeón desprevenido. O sea que: quien pega primero puede resultar el más perjudicado en repetidas ocasiones.