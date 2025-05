L

a mafia del poder como apodó Andrés Manuel López Obrador al grupo de empresarios que tenazmente se opuso al arribo de la izquierda a la Presidencia de la República, ha pasado del estado sólido al gaseoso (sin dejar de disfrutar lo líquido). Sigue existiendo, pero en el momento actual le conviene alinearse con el gobierno, encaran problemas comunes, como el factor Trump . Así que en la convención bancaria de Puerto Vallarta del pasado fin de semana, centenares de financieros recibieron de pie con un cálido aplauso a la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trataron temas mortificantes. No se tocó el asunto del Fobaproa, que estos días ha sido resucitado por la irrupción del ex presidente Zedillo, aunque algunos de los bancos presentes fueron beneficiados por el rescate; se esquivó el tema de las tasas de interés y las comisiones. No confundirse: los financieros seguirán suspirando (ideológicamente) por los tiempos del prianismo aunque nunca habían ganado tanto dinero como con la 4T. Y Claudia continúa siendo de izquierda sólo que hay que sumar a todos en estos momentos complicados.

La última amenaza de Trump es pavorosa

“Hoy firmé –anunció– una orden ejecutiva para lanzar el primer programa de autodeportación. Los inmigrantes indocumentados que permanecen en Estados Unidos enfrentan castigos, incluyendo la deportación repentina, en el lugar y la forma que decidamos nosotros exclusivamente. A todos los inmigrantes ilegales: ¡reserven su vuelo gratis ahora mismo!” Son malas noticias para nuestros paisanos, tendrán que tomar mayores precauciones. Pero también para los amigos empresarios de Trump. Elon Musk emplea a millares de indocumentados en su megaproyecto en Texas. Será el centro de operaciones de SpaceX y de la planta de Tesla, la que, según el gobernador panista Samuel García, iba a construirse en Nuevo León. Necesitará durante muchos años a millares de trabajadores, a ver dónde los consigue.

Cancelan visa a gobernadora