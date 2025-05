Entre las conversaciones filtradas, Sánchez critica con dureza a los líderes regionales de su partido que cuestionan su forma de ejercer el poder y el gobierno. Dice por ejemplo: son unos hipócritas ; llama al petardo (torpe) de (Javier) Lambán , entonces presidente de Aragón; Felipe es pura amargura (en referencia al ex presidente español y también socialista Felipe González) y que (el presidente de Castilla-LaMancha, Emiliano García) Page, deje de tocar los cojones .

Pero entre 2020 y 2021, que es de cuando son las conversaciones filtradas, Ábalos era la extensión en el partido de Sánchez, además de ser un ministro crucial en la planeación y ejecución de las grandes obras de infraestructura. Más aún: era su hombre de máxima confianza, su aliado más fiel y quien de hecho le dio la réplica en la moción de censura que provocó la destitución del ex presidente de gobierno derechista Mariano Rajoy y, por tanto, la entronización de Sánchez en el cargo.

Madrid. Una serie de conversaciones privadas en WhatsApp entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con su entonces mano derecha y ex secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, fueron filtradas al diario El Mundo.

En una conversación del 15 de noviembre de 2020, Sánchez ordena a Ábalos: deben ser conscientes de que son minoría y de que son hipócritas: hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros .

El 11 de noviembre, día en que se consumó en el Congreso el pacto con la izquierda abertzale (nacionalista), Sánchez envió un mensaje a Ábalos con el enlace de un tuit que acaba de poner a Guillemo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura por el PSOE, en el que decía: ver a (al líder nacionalista vasco Arnaldo) Otegi siendo clave para decidir los Presupuestos del Estado que combatió desde un grupo terrorista me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado, de fracaso como país, por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético (medicina para evitar el vómito) . Sánchez escribió a Ábalos: Llámalo y dile que es impresentable .

El 8 de noviembre, Sánchez escribe a Ábalos: “acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Page... Creo que convendría que tanto tú como (el diputado) Santos (Cerdán) le pegaran un toque y que dejara de tocar los cojones”.