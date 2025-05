Juan Pablo Duch

Lunes 12 de mayo de 2025, p. 24

Moscú. Quedó claro ayer que Rusia y Ucrania no pueden ponerse de acuerdo en qué debe ser primero: ¿tregua o negociaciones? El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, respondió a su colega ruso, Vladimir Putin: esperamos que Rusia confirme el alto el fuego, y Ucrania estará lista para negociar , mientras el titular del Kremlin propuso iniciar el jueves 15 de mayo, en Estambul, negociaciones directas con Ucrania, sin condiciones previas , pero sin cesar hostilidades.

El sábado se adelantó Zelensky, arropado en Kiev por los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Gran Bretaña, Keir Starmer; Alemania, Friedrich Merz, y Polonia, Donald Tusk, al ofrecer un alto el fuego general de 30 días a partir del siguiente lunes, iniciativa que contó con el respaldo de Trump, y se acompañó de la amenaza de aplicar severas sanciones contra Rusia en caso de no aceptar.

La propuesta/amenaza, formulada un día después de los festejos para conmemorar el Día de la Victoria, tomó por sorpresa al Kremlin, cuyo vocero, Dimitri Peskov, minimizó el ultimato.

Y cuando nadie lo esperaba, a las 2 de la mañana (hora de Moscú) de ayer, Putin puso –según su propia expresión– la pelota en el tejado ucranio al formular la contraoferta de comenzar negociaciones directas con Ucrania en Estambul para eliminar las causas originarias del conflicto , retomando las conversaciones en el punto en que se suspendieron en marzo de 2022 por culpa del régimen de Kiev .

Retomar el diálogo, justo donde se quedó en 2022

Ante la sorpresa de los reporteros del pool presidencial, convocados a la medianoche y que tuvieron que esperar la aparición de Putin casi hora y media, el asesor del mandatario ruso en política exterior, Yuri Ushakov, aclaró en los pasillos del Kremlin que las negociaciones tienen que reanudarse justo donde se quedaron en 2022, tomando en cuenta, por supuesto, la situación real ; por esta última Rusia entiende que se reconozca la anexión de Donietsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, aunque todavía no conquista estas regiones en su totalidad.

El líder ruso rechazó cesar hostilidades mientras se negocie, aunque mencionó que no se excluye que durante las negociaciones (en Estambul) se pueda llegar a un entendimiento acerca de una nueva tregua .

Putin, para justificar la negativa, recurrió al mismo argumento de ocasiones anteriores: que ello, en su opinión, sólo serviría para que Ucrania obtuviera un respiro, siguiera instruyendo militares y recibiera más armas de Occidente, razonamiento que Kiev declina invariablemente haciendo notar que Moscú se reserva el derecho de armarse y reclutar soldados.