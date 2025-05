Nuestras canciones hablan mucho del romanticismo y del desamor, nos gusta escribir de esas cosas, no puedo escribir de algo con lo que no estoy relacionado, no tenemos nada que ver con canciones que aborden temas de violencia o drogas. Me gusta escribir de amor, también nos gusta hacer canciones que hablen de casos de la vida y que hagan reflexionar para que el público pase un buen momento , señaló Juan Ortega.

El trío se presentó en el país en la primera edición del Festival Arre en 2023, aquella ocasión estrenaban su álbum Descifrar con colaboraciones de Cuco y Danny Lux.

“En los últimos cinco años la juventud se involucró más en el regional mexicano, también fue el momento cuando vimos a artistas de nuestras edad en la industria; por ejemplo, Junior H. Quizá por eso creció más la popularidad de ese género entre los jóvenes, porque pudimos identificarnos más, ya que nuestros papás escuchaban a artistas de mayor edad como Luis Miguel, Maná o Pepe Aguilar.

“En la letra de la canción Miel combinamos el español y el inglés, esa mezcla ha crecido mucho en la industria musical porque hay más jóvenes con padres mexicanos que escuchan canciones en inglés”, declaró Ortega.

Temporadas verá la luz en las principales plataformas de música digital el 30 de mayo, pero antes del estreno, Los Aptos tendrán una presentación el jueves en el Foro Indie Rocks! (Zacatecas 39, colonia Roma Norte), donde estarán acompañados de YNG NAZ, EddyeJae, ERRE, Selines y Dariell Cano.