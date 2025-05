Ellie Harrison

Periódico La Jornada

Lunes 12 de mayo de 2025, p. 8

Los premios Bafta Tv 2025 fueron una noche llena de sorpresas, lágrimas y pantalones brillantes.

El estadunidense Alan Cumming hizo ayer su debut como presentador en la ceremonia, con la alfombra roja desplegada para las estrellas de la pantalla chica en el Royal Festival Hall de Londres.

El premio más importante de la ceremonia, el de Mejor Drama, fue para el drama policial ambientado en Irlanda del Norte, Blue Lights.

Escrita por los ex periodistas Declan Lawn y Adam Patterson, la serie de la BBC superó a la dura competencia de la adaptación de Hilary Mantel, Wolf Hall –que era la favorita para llevarse el premio–, así como a Sherwood y Supacell.

Otra ganadora sorpresa fue la estrella de la industria, Marisa Abela, cuya intensa interpretación de Yasmin en la tercera temporada del trepidante drama sobre banqueros de la BBC le valió el premio a la Mejor Actriz Principal. Abela competía, sin duda, en la categoría más fuerte de la noche: Anna Maxwell Martin, quien ofreció la mejor interpretación de su carrera en el drama sobre crímenes reales Until I Kill You, y Monica Dolan, estupenda, como siempre, en Mr. Bates vs. the Post Office, además de Billie Piper (Scoop), Lola Petticrew (Say Nothing) y Sharon D. Clarke (Mr. Loverman).

Al aceptar su premio, Abela agradeció a los guionistas de Industry, Konrad Kay y Mickey Down, diciendo: Yasmin me cambió la vida . La actriz añadió que, aunque su personaje empezó simplemente llevando ensaladas a la oficina, los guionistas le permitieron evolucionar. Escribiste con tanta ilusión y fiereza, y eso me permitió lanzarme, y te lo agradezco muchísimo , manifestó.

Sorpresa para Lennie James

El premio al Mejor Actor fue para Lennie James por su papel de un hombre mayor y homosexual en Mr. Loverman, de la BBC. La estrella, que competía contra el formidable elenco de Gary Oldman (Slow Horses), David Tennant (Rivals), Martin Freeman (The Responder), Richard Gadd (Baby Reindeer) y Toby Jones (Mr. Bates), no esperaba ganar y no había preparado un discurso, pero aun así logró conmover al público, diciendo entre lágrimas a su familia: Son el amor de mi vida. No soy nada sin ustedes .