Se trata de un relato íntimo, pero a la vez de un viaje que parte del colapso y llega al rencuentro con lo esencial. Una obra sobre mujeres, pero también sobre lo humano en tiempos de extravío. El teatro no es una representación: es una vivencia.

Los maromeros es la tercera pieza de una trilogía que comenzó con Los caminantes y Los errantes o ese amor, textos que han circulado dentro y fuera del país. Aun así, este montaje establece un lazo más entrañado con ese entorno, no como paisaje, sino como voz.

Mirar el presente desde lo profundo

Cuando era niña, mi abuela me llevaba a la sierra. Allí escuchábamos relatos que provenían de la memoria de las personas, no de libros. Esa cadencia impregna la trama y ofrece una manera de mirar el presente desde lo profundo , recordó la autora.

“Es una propuesta feminista porque se atreve a mirar donde suele guardarse silencio: en lo que atraviesan muchas mujeres de mediana edad mientras afuera se impone la prisa, la juventud y la obediencia.

La protagonista cae, pero también se levanta, y al hacerlo, celebra, nombra, recuerda. En escena hay bares, hay fiesta, hay ritual. Todo eso que hoy tantas mujeres estamos diciendo sin pedir permiso.

El montaje reúne a Gabriela Núñez, Gastón Yanes, Aleyda Gallardo, Luis Ernesto Verdín, Ginés Cruz, Ana Corti y David Sicars.

Con más de 30 años de trayectoria, Verónica Musalem sigue explorando nuevos caminos desde la escritura. Su trabajo ha cruzado géneros y geografías, pero mantiene un enfoque claro: el lenguaje que nace del cuerpo.

Ya no me siento frágil al dirigir. Escucho distinto. Confío más. Y eso cambia lo que sucede frente al espectador. El teatro es mi forma de continuar preguntándome, de seguir abriendo puertas hacia lo que aún no entiendo del ser humano. Cada obra, cada dirección, es un acto de redescubrimiento.

Los maromeros, recomendada para mayores de 14 años, tiene funciones jueves, viernes y sábados a las 19 horas, y domingos a las 18 horas, en el Cenart (Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco). El boleto cuesta 150 pesos y la temporada concluye el 7 de junio.