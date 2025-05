“La literatura me ha dado un largo viaje; junto con el dolor y el placer de lo que he vivido, me surgió la necesidad de plasmar mi sentir.

En entrevista con La Jornada, el autor aseveró que este título representa un paso importante en su progreso de escritor, porque ha refinado mucho su trabajo y estilo: Me pareció apropiado hacer hincapié en la belleza del lenguaje; lo que más me satisface de mi proceso creativo es que quien lea mis textos se lleve una reacción, sobre todo un suspiro .

Foto cortesía del escritor

Romper con la monotonía

Para Martín Kitch, el objetivo de su carrera literaria era romper con la monotonía de una vida autómata: “No quería eso de mi existencia; me parece que esa situación me conecta mucho con mis lectores, porque sé que la mayoría busca lo mismo.

Mi espíritu, mi vitalidad, va encaminada a buscar una reacción de quien me lee, a ofrecerles un nuevo significado. Los mundos ficticios que he creado tienen mucha base en lo que pasa en mi contexto , aseguró el autor.

Agregó que algo que lo inspiró a romper con todo “fueron mis ganas de explorar más allá de mis orígenes. Soy de San José El Vidrio, en el estado de México, una localidad rural, y me marcaron mucho las historias que contaba mi abuela, llenas de relatos de brujas, de aparecidos.

Cuando crecí y visitaba la ciudad para estudiar, no me di cuenta de que estaba aspirando un ambiente en el que no había sólo una realidad, sino varias. Poco a poco fueron convergiendo en diferentes historias. En las de este libro, específicamente, me he concentrado en abarcar el lado oscuro de esas cotidianidades.

Para Martin Kitch, quien cuenta con más de siete libros publicados, sus personajes tienen una estructura casi trágica. En Plagas, este camino es ineludible; es como si se escarbara en aquellas personas cuya conciencia queda sepultada bajo la máscara de la cotidianidad.

El libro Plagas, de Martín Kitch, se puede adquirir directamente con el autor mediante su perfil de Facebook o el correo electrónico [email protected].