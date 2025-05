La autora contactó a la feria, su nombre no estaba registrado en la página oficial, ni en la de Camelot. Solares no gestionó nada, nunca dio la cara en Madrid, ni me rembolsó el dinero que le envié, a pesar de que se lo exigí. Todo fue un engaño , narra la escritora, también en proceso de demandar al editor.

Ediciones Camelot no sabe lo que es la industria editorial. No pagan regalías, son abusivos, no quieren el negocio como tal y se aprovechan de los escritores que quieren publicar. Es una defraudación moral, un engaño brutal a los jóvenes escritores que tienen la ilusión de ver publicado su trabajo , añade Luis Haime. quien señala que su libro nunca estuvo disponible en las librerías prometidas como Gandhi y El Sótano a pesar de que se indicaba en su contrato.