Omar González Morales

Periódico La Jornada

Lunes 12 de mayo de 2025, p. 2

El camino para ser escritor es tortuoso cuando no hay apoyo de una editorial. Sin embargo, las nuevas generaciones han encontrado en las redes sociales un espacio para publicar y darse a conocer; incluso, los mismos lectores los convencen de lanzar de forma independiente.

En entrevista con La Jornada, dos escritores hablaron sobre su perspectiva y el gran esfuerzo que realizaron en su tránsito por la literatura, entre conflictos con editoriales y problemas personales.

Juan Espejel Vera, mejor conocido como Relaterror, es uno de los jóvenes que buscan recorrer el camino de las letras. Publicó un libro con sus cuentos más famosos, que inicialmente dio a conocer en un blog y en Facebook.

Mucha gente se anima a escribir, pero no es fácil conseguir apoyos y que agrade a las personas tu forma literaria, pero lo principal es ser escuchado. Me ayuda mucho seguir adelante por mi público, para agradecer a quienes se dan tiempo de leernos, criticarnos y darnos consejos , aseguró.

Agregó que su camino de escritor provino de su afición lectora, la cual tuvo desde pequeño: Quedé maravillado cuando empecé a leer a Miguel de Cervantes; me gustó mucho su manera de escribir, y con el tiempo aprendí que siempre es mejor hacerlo con sencillez, para que quienes no tienen un ritmo de lectura riguroso se enganchen .

Sus primeros pasos en la literatura se dieron en un blog que bautizó con su apodo. Empezó con relatos cuya calidad depuró poco a poco hasta llegar a lo que hoy es su publicación más destacada, una serie de cuentos breves reunidos en El mercado caníbal.

Al no tener apoyo de una editorial, me percaté de que están rotos muchos puentes entre los autores jóvenes y las grandes empresas. Me desanimé mucho, pero al poco tiempo dejé de pensar en ello y me enfoqué en el público que me impulsó en las redes sociales , dijo.

Ahora tiene más de 100 mil suscriptores en su perfil de Facebook e historias materializadas en un libro que ha vendido en España, Colombia y Argentina, entre otros países.

Letras como terapia

Otro caso es el de Héctor Camarillo Gómez Caglia, autor de la novela Dos extraños, cuya inmersión en la literatura se dio luego de una crisis personal tras la cual sintió que le hacía falta expresarse. Fue una terapia:

Escribir libera el alma, y me abrió la puerta a nuevas aventuras; lo tomé como una catarsis que me ayudó a superar situaciones muy complicadas que me afectaron muchísimo , explicó en entrevista.