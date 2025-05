N

o son pocas las organizaciones en el mundo que exigen la desaparición de la amenaza de una guerra nuclear y que promueven el desarme definitivo. En México ha continuado la tarea de demostrar la imposibilidad de que la población mundial soportemos una guerra de esa magnitud. Promover, por todos los medios posibles el desarme es lo más efectivo, ya que los estadistas de algunos países no escuchan a sus pueblos y, mucho menos el reclamo internacional.

Una medida viable es la permanente vigilancia de que el Tratado de Tlatelolco se aplique sin ninguna condición política, religiosa, social, económica o de cualquier otro interés.

En América Latina y el Caribe contamos con el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares (Opanal). De hecho, es la principal organización de la región. Es importante difundir, aún más, que México ha defendido desde décadas atrás que no proliferen las armas nucleares.

Dicha posición ha sido bien aceptada en los cinco continentes, ya que son múltiples los acuerdos, como el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), el cual sigue vigente y ha sido avalado de forma universal. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el trabajo en contra de la fabricación de armamento bélico se ha realizado, podemos decir, de acuerdo a la política diplomática de cada sexenio.

Sin embargo, es necesario, más bien, urgente, presionar a las grandes compañías de fabricación de este tipo de armamento nuclear, para que las diferencias entre los países se resuelvan por la vía pacífica y dejen la amenaza constante en contra de la Humanidad, pues no sólo es un país el afectado; somos todos los existentes en el planeta.

Es importante mencionar que, en el área diplomática y otras más, la preocupación por la proliferación de armas de destrucción masiva se ha manifestado desde tiempo atrás. Existen organizaciones médicas que alzan la voz para que no siga desarrollándose la carrera armamentista. Por ejemplo, la International Physicians for the Prevention of Nuclear War, ha continuado con la elaboración de campañas en contra de las guerras, con la explicación del desastre humano que conllevaría una guerra nuclear. Y, ni hace falta imaginar los graves daños para la salud pública, en general y el deterioro profundo para el ambiente natural.

Hacemos hincapié en que el Tratado de Tlatelolco, aunque habla de declarar a América Latina y el Caribe como territorio libre de proliferación de armas nucleares, ha sido un ejemplo a nivel mundial, por los alcances y los postulados que tiene dicha posición mexicana.