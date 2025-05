Me viene a la memoria Franz Kafka y su novela La Metamorfosis, su historia sobre Gregorio Samsa que se transforma en un enorme insecto sin capacidad de comunicarse con su entorno social, al ver el actuar de los diputados de todos los partidos que se transforman, como Samsa, cuando pasan de ser candidatos a los cargos que obtuvieron.

Recientemente he leído en La Jornada varios artículos que abordan la situación actual del clima y las implicaciones que tiene para nuestro planeta. Sin embargo, me parece que a menudo se pasa por alto el papel crucial que cada uno de nosotros puede desempeñar en la lucha contra esta crisis y proponer iniciativas que puedan reducir el uso de plásticos y el impulso de las energías renovables. Generemos un impacto positivo en esta problemática tan aterradora.

Hoy el mundo tiene una configuración política diferente, aunque los cambios no se han registrado en el Consejo de Seguridad de la ONU donde siguen teniendo derecho de veto los cinco principales vencedores de aquella contienda: Estados Unidos, Rusia, que sustituyó a la URSS, Gran Bretaña, Francia y China. No está enunciado como tal en la carta del organismo, sino como mandato de que sólo son válidas las órdenes de dicho Consejo con el voto unánime de los cinco miembros permanentes, que son los nombrados.

Ahora resulta que el PRI, con un cinismo de récord Guinness plantea dejar de pagar la deuda del Fobaproa cuando es a ellos en gran medida a quienes el país les debe este desastre; pero igual o peor es la actitud de Morena que dice que no es posible técnica ni financieramente dejar de pagarla, sería irresponsable , pero sí critican (justificadamente) al Poder Judicial porque da rienda suelta a la impunidad. Me pregunto si no es más irresponsable permitir la impunidad de los delincuentes del Fobaproa.

No cabe esa excusa ni que ya no se puede hacer nada puesto que el delito y el daño se siguen generando y acumulando de manera continua contra el pueblo de México y se siguen pagando a los bancos los bonos del Ipab además de la escandalosa riqueza obtenida con ese fraude, por lo que es imprescriptible la acción. No nos conformamos con que lo consideren el fraude perfecto cometido a la vista de todos, pagado ya en demasía y debiendo aún más del doble.

El Fobaproa es una deuda ilegítima que, en todo caso, deben pagar sus beneficiarios; es ilegal, anticonstitucional y criminal, herencia del neoliberalismo que debe ser cancelada y auditada y a los responsables enjuiciados por ser un delito imprescriptible.

Si se quiere construir el segundo piso, aquí hay columnas para empezar a lograrlo o seguiremos en la obra negra y la Cuarta Transformación esperando.

Benito Mirón Lince

