La mandataria local dijo que en el país es tiempo de mujeres y “Lupita D’Alessio con más de 50 años de trayectoria se ha convertido en parte fundamental de la identidad de esta ciudad que la quiere y aclama. Muchas felicidades”.

A las 19:05 de la noche la artista tomó el escenario y con su poder vocal cantó a los hombres machos, falsos y mentirosos , sin ninguna complacencia, sin pudor de decir lo que siente y vive una mujer.

¡Lupita, Lupita, Lupita! , le gritaron sus seguidores, mientras la cantante agradeció la presencia de miles de personas. Coloridas proyecciones visuales, juegos lumínicos y la banda la acompañaron.

Lupita interactuó con su público, se mostró emocionada, se enjuagó lágrimas e inspiró otra vez al género femenino con sus conocidas interpretaciones, movimientos y gesticulaciones que fueron un gozo, particularmente para las leonas.

Entre sus rolas de amor y desamor, de despecho y adiós se escucharon Cómo se llama, Hazme olvidarlo, Aquí estoy yo, Que no me doy cuenta, Ni Guerra ni paz –en dueto con su hijo Ernesto– y Leona dormida. Pero cuando interpretó Costumbres, Inocente pobre amiga, Ese hombre y Que ganas de no verte nunca más la Plaza de la Constitución vibró como nunca.