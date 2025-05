D

e forma reciente, la presidenta Sheinbaum observó que así como está planteada (la reforma-neoliberal-Calderón-Beltrones-Issste-2007), tiene muchas dificultades, por como están ya constituidas las Afore. Entonces, lo que se hizo con el presidente AMLO es que se dio una alternativa. Porque, más allá de si se deroga o no, lo importante, lo de fondo, es una pensión justa (conferencia matutina del 14/4/25).

Efectivamente, lo de fondo es que sin derogarla, tampoco cumple su propósito de alcanzar pensiones justas , y busca conducir el asunto hacia esas pensiones justas . Lo que no se entiende es cómo lo logrará si no corrige de raíz la intacta reforma-neoliberal 2007 que imposibilita esas pensiones justas .

También es cierto que la manera como presenta el asunto – más allá de si se deroga o no –, traza el horizonte que tiene en mente para atenderlo. No es más allá : el centro del asunto es aquí y ahora, si realmente busca pensiones justas . Ese más allá implica que no atenderá el fondo: por cómo están constituidas las Afore , dijo y sin embargo se pronuncia simultáneamente por pensiones justas . Esto tambien traza la ruta que pretende recorrer: la del parche llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) que, en su opinión completa pensiones justas y que, en su visión, es la alternativa que diseño el ex presidente AMLO de cara a las dificultades de la ley-2007.

La Presidenta planteó también que el FPB está garantizado , que es para todos los que tienen cuenta individual y se pueden jubilar con el monto que tenía previo hasta el salario medio del IMSS (17.364 pesos).

Pero resulta que el parche-Fondo de Pensiones para el Bienestar sólo está garantizado para unos cuantos años con una inestable estructura de financiamiento y condena a los trabajadores del acotado universo en cuentas individuales IMSS-Issste a pensiones topadas en esos 17.364 pesos, en el mejor de los casos. ¿Eso es una pensión justa ? Aún peor: si el promedio alto de los bajos salarios magisteriales suma apenas 16 mil pesos, es probabale que –precisamente por ese bajo nivel salarial– un buen número de ellos pudieran recibir un complemento del parche-FPB, pero su pensión ni siquiera tendría como límite esos 17.364 pesos, sino el que determina su bajo nivel salarial: 16 mil pesos. Si la Presidenta busca pensiones justas , muy dificil le resultará identificarla con una de 16 mil pesos, en el mejor de los casos.