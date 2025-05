En el mundo ocurren 33 millones de embarazos no planificados a causa de fallas de métodos anticonceptivos, y por esta y otras razones el aborto seguro debe garantizarse. Además, prohibirlo no reduce su práctica, sólo aumenta el número de procedimientos inseguros estableció Ipas Latinoamérica y el Caribe (LAC).

Verónica Cruz, representante de México indicó que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2021, técnicamente en México el aborto ya no es delito.

Señaló que en 23 estados se despenalizó el procedimiento e incluso se pueden conseguir en farmacias medicamentos abortivos como el misoprostol, que también es proporcionado por ONG. También existen redes virtuales de acompañamiento feminista sin estigma para las mujeres que buscan abortar.

En lo que debe haber avance es en poner límites a la objeción de conciencia del personal de salud, a fin de que éstos no sean quienes decidan o impongan su poder para decidir cuándo sí y cuándo no se puede interrumpir un embarazo no deseado.

El informe refiere que 1 millón 679 mil 844 personas recibieron información sobre salud reproductiva mediante organizaciones civiles y redes de acompañantes y 111 mil 555 mujeres obtuvieron acceso a un aborto seguro brindados por servicios de salud apoyados por Ipas LAC en ocho países de la región, entre ellos Argentina, Chile y México.