La familia Trujillo es del Bajío michoacano y se dedicaba a la compraventa itinerante de metales, principalmente oro. De esa localidad, que no pasaba de los 10 mil habitantes, hay 50 desaparecidos.

En entrevista, María dice: “Ya no puedo agarrar el pico y la pala para escarbar la tierra, pero por lo menos hacer acto de presencia con las familias, que no se sientan solas. Hablar para presionar al gobierno, hacer algo para hermanar nuestra lucha. Creo más en el apoyo, la conciencia y el acompañamiento que en las acciones del gobierno. Los que trabajan en él buscan un hueso. Lo que nosotros buscamos son los huesos de nuestros tesoros”.

Han transcurrido tres sexenios y la práctica terrible de secuestrar personas y borrar para siempre sus rastros no ha cesado ni menguado.

“Ahí fue donde me di cuenta de todo. Infinidad de personas iban subiendo al templete con las fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Y yo buscando solamente a los míos. Fue cuando me dije: ‘pues vamos a buscarlos a todos.’”

María Herrera Magdaleno, inmersa en la búsqueda de sus cuatro hijos desaparecidos, pudo palpar la tormenta que arrasaba al país con una crisis de violencia que no sabía que pudiera existir en 2011, cuando fue a alcanzar a la caravana del entonces emergente Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad en la Plaza de Armas, desde Michoacán hasta Chihuahua.

Los dos primeros años empezamos a buscar gastando hasta lo que no teníamos. Todos exigían mucho dinero para buscar a los muchachos . María venía a la ciudad a comprar chacharitas para llevarlas al pueblo y que mis nueras vendieran para sacar unos centavos.

Tocó todas las puertas donde pensaba que podían ayudarla: Isabel Wallace, Fernando Martí, al que también le mataron una hija, la procuradora Marisela Morales, Genaro García Luna. La ignoraron.

Un día topó con un mitin. Alguien le dijo que el señor en el micrófono era un poeta al que le habían matado a su hijo. Una amiga le insistió: “acércate a ellos. Los alcancé en Morelia, con mi lona y las fotos de mis hijos. El poeta era Javier Sicilia. Me abrazó de una forma… y ya no me dejó echarme para atrás”.

Fue el primer paso que la llevó a un activismo que la convirtió en un referente de la causa.

Si salen a buscar, serán castigados: Morales

El primer intento de hacer una red de familias de desaparecidos fue en Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Pero de lo que se trataba era de buscar sólo citas con los funcionarios . Lograron una audiencia con la procuradora general Marisela Morales para plantear su idea.

“Nos contestó: ‘pues lamento decirles que no pueden hacerlo porque ni saben cómo, porque van a contaminar las evidencias, y es algo ilegal. Si lo hacen se les va a castigar severamente’. Le contesté: ‘con su permiso o sin él nosotros vamos a buscarlos. Y váyale pensando, no van a alcanzar las cárceles para todos nosotros. Somos miles y miles.’”

Al principio, eran cinco familias que se reunían en un parque por Tacubaya. Pronto ya eran 11. Llegaban de varios estados. Intentaron registrarse como asociación civil, pero nunca lo lograron por carecer de una dirección fiscal. Les abrieron las puertas de una parroquia en Cuajimalpa. Ahí se reunían, dormían y el cura les cedió una alcancía de limosnas y reunir recursos para la primera búsqueda. Julián Verónica, párroco de Amatlán de los Reyes en Veracruz, fue otro de esos apoyos providenciales al inicio.

Los buzones de la paz; revelaciones en sigilo

De esta forma se logró organizar la primera brigada. Y como obtuvieron resultados positivos, la gente empezó a creerles. A la segunda brigada eran más de 200 familiares.

En esas batallas también cruzaron caminos con Mario Vergara, el guerrerense que tras las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa hizo visible la búsqueda de Los otros desaparecidos , las miles de víctimas en ese estado. Mario buscaba a su hermano Tomás, un taxista de Huitzuco. Él y Miguel Ángel Trujillo, el hijo de María, tejieron una hermandad que los llevó a docenas de búsquedas juntos. Mario murió en un accidente laboral en 2023.

El colectivo fue tomando estructura y experiencia. Implementaron algo que resultó ser clave en la mayoría de los hallazgos, los buzones de paz . Los ponen afuera de los templos y cuando finaliza la misa se comunica a los fieles que cualquiera que quiera dejarles un recadito o limosna lo pueden poner ahí. Así nos llegaron indicios sobre dónde puede haber fosas clandestinas, de manera totalmente anónima .

–¿Y eso funcionó?

–Es lo que mas funciona. Llega información que ha resultado en grandes hallazgos. Acuérdate lo de Solecito. La pista para llegar a Colinas de Santa Fe (en 2017 se encontraron restos de más de 250 personas) llegó en un papelito que, de manera sigilosa, un anónimo les entregó en una marcha del 10 de mayo.