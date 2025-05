Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 10 de mayo de 2025, p. 6

Desafiando la lluvia y el frío, familiares que tienen un ser querido desaparecido realizaron una velada en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, en honor a las personas buscadoras fallecidas, incluidas aquellas que han sido asesinadas y desaparecidas.

Hicieron un llamado tanto a la sociedad, a la comunidad internacional y al Estado mexicano a reconocer la dimensión de las desapariciones en el país y a sumarse a las acciones necesarias para enfrentarlas con verdad, justicia y humanidad .

En víspera del Día de las Madres y de la marcha que llevarán a cabo hoy desde este monumento hacia el Ángel de la Independencia, se reunieron para recordar a más de un centenar de buscadores fallecidos desde la guerra sucia.

Pintaron en el pavimento un árbol de la memoria, un ejercicio que los colectivos hacen para recordar a sus desaparecidos y al cual le colocaron cientos de veladoras. También escribieron los nombres de algunos de los buscadores que han perdido la vida como Leopoldo Valenzuela, Zenaida Pulido, José Nicanor, Teresa Magueyal, Margarito Manuel M. y María del Carmen García.

Ahí estaba la imagen de Martha Loya, quien mientras buscaba a sus dos hijos desaparecidos fue levantada en 2013 por un comando en Chihuahua, y desde entonces también se desconoce su paradero.

Su amiga, Leticia Sánchez, contó que junto con ella empezaron a buscar a sus seres queridos, en su caso a su hijo Luis Carlos Hernández.

Mucha gente tenía miedo en esa época, pero Martha no , expresó. Aseguró que en lugar de temor tras la desaparición de Martha, tenía más coraje, me preguntaba ¿por qué? No me cabía en la cabeza que por buscar le pasara eso .