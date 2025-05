Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció en marzo su decisión de no contender por la gubernatura en 2027, al señalar que es joven y puede esperar hasta 2033 . Esta postura se dio luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum leyera la cartilla a los morenistas, al advertir que la ambición personal no puede estar por encima de la Cuarta Transformación .

Es conveniente que todos nos sometamos a lo que se ha acordado en el Consejo Nacional de Morena y ratificar que lo tenemos que cumplir tal cual. Yo no tengo ningún problema, además, sé que eso no es para mí, pues yo no he dicho que voy, a nadie le he dicho , aseguró el senador en entrevista.

Yo estoy desempeñando mi trabajo como senador de la República hasta 2030 y la gobernadora termina en 2027. Por eso te digo, esa no es harina de mi costal , agregó.