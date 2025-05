Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 10 de mayo de 2025, p. 20

Caracas. Las autoridades de Estados Unidos negaron ayer que la salida de los opositores venezolanos retenidos en la embajada de Argentina en Caracas fuese a través de una negociación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o con el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, como afirmó Caracas. Hasta el cierre de la presente edición, el gobierno venezolano no se pronunció sobre esta versión.