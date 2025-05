Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Aunque ratificó sus críticas contra el Fobaproa como mecanismo del rescate bancario en el sexenio de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que es inviable dejar de pagar los bonos correspondientes a esa deuda por las fuertes implicaciones que una decisión como esa tendría para la economía mexicana en su conjunto. Por ello, auguró que México continuará cumpliendo hasta 2050 cuando se concluyan los plazos fijados.

Durante su conferencia presentó extractos del informe de la Auditoría Superior de la Federación en el que este organismo denunció que el rescate bancario se realizó sin definir las reglas de operación lo que abrió la puerta a la discrecionalidad y la corrupción.

–¿Se mantiene el compromiso del actual gobierno de pagar la deuda del Fobaproa?