Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 10 de mayo de 2025, p. a11

La portería es más que un punto de referencia para el argentino Nahuel Guzmán. La influencia del arquero de Tigres en un partido de futbol no está limitada por las líneas del área grande, mucho menos sus opiniones. El Patón coincide pocas veces con dueños y directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), no lo hace para congraciarse, sino porque observa que ciertos problemas han alcanzado una fase crítica en México, como el grito homofóbico en los estadios.

Me gustaría denunciar públicamente el tema del grito. Ya no se puede más. Esto no me lastima a mí, sino a todo futbol mexicano. Que pongan los huevos sobre la mesa la gente que los tenga que poner y que tomen las decisiones correctas , pidió el jueves al final del partido de cuartos de final contra el Necaxa en Aguascalientes. Miles de aficionados de los Rayos cargaron contra Guzmán con el polémico cántico de ¡eeeh, pu...! en diferentes saques de meta.

A casi un año de la Copa del Mundo 2026, ningún protocolo ni campaña de concientización con organismos encargados de garantizar el ejercicio y respeto del derecho a la no discriminación, como Conapred, ha podido erradicar el problema. Desde 2015, la FIFA sancionó a la FMF con más de 10 multas y un par de partidos sin público de la selección nacional, incluida la amenaza de excluir al equipo de torneos oficiales como el Mundial de Qatar 2022.

Las palabras de Guzmán, arquero de guantes personalizados – Memoria, verdad y justicia , Madres y abuelas de Plaza de Mayo , Ni una menos – y quien suele pintarse el pelo de colores en apoyo a diferentes causas sociales no tienen que ver con un resultado. Tigres empató sin goles en el estadio Victoria con el Necaxa, por lo que reducir a eso su crítica le parece un insulto. No es por mí, es por un protocolo que han inventado. Estamos muy cerca del Mundial. La FIFA dijo que esto lo iba a sancionar, se tienen que tomar medidas claras , recordó en su camino al vestidor.