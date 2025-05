▲ El nivel del taekwondo mexicano ha ido en declive, luego de que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 no se consiguió ninguna presea. Foto @FMTKD

Durante la gestión de González, la cual inició en 2016, el taekwondo mexicano ha ido en declive, toda vez que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 no se consiguieron medallas en esta disciplina, en la que la delegación tricolor había brillado en citas anteriores.

Gracias a las preseas olímpicas obtenidas por María del Rosario Espinoza (en Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016), Víctor Estrada, Guillermo Pérez y los hermanos Óscar e Iridia Salazar, México se había posicionado como un referente internacional del taekwondo; sin embargo, esa jerarquía se ha desvanecido en los últimos años.

Llegó la ayuda

A decir de Óscar Salazar, quien conquistó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, esta suspensión es algo muy positivo, me pone muy feliz porque es una nueva oportunidad para restructurar nuestro deporte. Significa que la federación internacional no nos está ignorando, ha volteado a ver los problemas que existen en nuestro país y quiere ayudarnos a resolverlos .

En entrevista con La Jornada, el ex taekwondoín indicó que esta situación debe aprovecharse para reorganizar lo que se convirtió en una mafia, un deporte que dejó de dar los buenos resultados que se tenían, que se olvidó de apoyar a los atletas como se estaba haciendo. Lo que teníamos se transformó en algo diferente, ahora era más importante castigar que promover la disciplina .

Relató que, en su caso, la Fmtkd le cerró las puertas porque me atreví a hablar, adoptaron una posición en la que, si opinabas diferente, o les caías mal, eras una mala persona. Lo mismo pasó con muchísimos jóvenes que tenían la intención y las ganas de practicar este deporte, pero por culpa de una mala administración no pudieron hacerlo y se perdieron varios talentos que seguramente nos hubieran dado buenos resultados en competencias internacionales, como los Juegos Olímpicos, donde no se ha destacado últimamente .