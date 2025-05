Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 10 de mayo de 2025, p. a12

El nuevo libro de Ramón Andrés detiene el mundo para volverlo a echar a andar, una vez afinado. Se titula Despacio el mundo y es un compendio de sonidos, todos aquellos que habitan óleos desde hace siglos. La idea que le da vida es fascinante: atrapar el éxtasis del músico en el momento en que afina su instrumento. Es un instante sagrado, una epifanía.

He dicho en muchas ocasiones que no sé si me gustan más los ensayos que los conciertos. Lo que sí sé es que en el momento en que salen los músicos comienza una sinfonía del ordenado caos, una bendita catástrofe de sonidos, una retahíla de sonares.

Cada uno de los músicos repite las frases que más trabajo le ha costado durante los ensayos, de entre las obras que conforman el programa de la noche. En el momento en que entra el concertino, se hace un silencio en cámara lenta, como una locomotora que tarda en frenar, para que el primer violín lance el dedo índice hacia el oboe, y éste entone la nota la y sección por sección todos afinan, o bien, si lo que está por sonar es un concierto para piano y orquesta, el primero de a bordo percute repetidas veces la tecla la, para que todo sea silbido grueso como un bosque encendido por la luz del amanecer.

Cuando comienzan los conciertos de rock ya todo ha comenzado horas antes, durante esa ceremonia íntima en un estadio vacío que se denomina sound check e instantes antes de que salgan los músicos, los ujieres, generalmente de pantalones cortos y pelo largo recogido con ligas, ya afinaron los instrumentos que esperan a sus dueños en sus portavasos, que es el equivalente a un portainstrumento, generalmente eléctrico y de cuerdas.

Los conciertos de Pat Metheny son lo más sagrado que existe al respecto. Nunca olvidaremos la noche de noviembre cuando en el teatro Metropólitan se hizo bolita abrazando su guitarra acústica durante los venturosamente interminables primeros instantes de la velada, mientras tentaleaba, hurgaba, decía sin decir, porque el concierto cabalmente estaba apenas por comenzar.

Afinar un instrumento es un acto íntimo. Es como vestirse. Una a una cada prenda va completando el atuendo que habremos de lucir la jornada entera.

Si afinamos una guitarra, nuestro oído se acerca al encordado en un gesto semejante al de los protagonistas de El beso, de Gustav Klimt.

Si un violonchelo, los sonidos nos estremecen. El piano ya fue tarea de un afinador profesional. Un corno francés amerita humedecer su boquilla y hacer correr aire calientito por su sistema circulatorio, literalmente circular.

Templar una cuerda, escribe Ramón Andrés, es crear el ahora, dar claridad al presente.

El Poeta Hernán Bravo Varela definió a la perfección a Ramón Andrés: es uno de nuestros últimos sabios.

Es músico. Posee una colección de instrumentos fascinante: tiorbas, laúdes, violas da gamba, un violonchelo de 1840, un rabel renacentista, una guitarra toscana, una guitarra barroca, una zanfona, un laúd árabe, una viola de arco medieval, y el más preciado: el violín de mi padre .

Es como un alma gemela de otro de nuestros autores favoritos: Pascal Quignard, también músico, también escritor sobre música, también uno de nuestros últimos sabios.

En este espacio hemos reseñado libros anteriores de Ramón Andrés, entre ellos El mundo en el oído y un irresistible Diccionario de música, mitología, magia y religión, y sus títulos versan sobre tópicos cercanos a su reciente libro, que hoy nos ocupa, entre ellos el libro titulado Música, pintura y ciencia en tiempos de Vermeer y Spinoza.

La primera frase de su nuevo libro nos recuerda, nuevamente, a Pascal Quignard, dueño de expresiones como esta: Un espíritu en calma lo oye todo, lo entiende todo .

Y así explica Ramón Andrés la naturaleza de Despacio el mundo: “Este libro tiene el olor de la vela que acabo de apagar, lo reparte el repentino humo de la mecha que deja en el aire su trenza blanca e impregna la habitación.

“Observar en un cuadro el índice y el pulgar que tantean la armonía en torno a una clavija, percibir su posición, que bien podríamos entender como unos mudras anunciadores del camino de la música, responde a una voluntad

de dignificar los gestos.”

Los muchos contextos culturales que pueblan las páginas de Despacio el mundo nos dotan de luz, aprendizaje, felicidad.