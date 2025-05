El senador demócrata deploró la decisión del presidente republicano, al destacar en un comunicado que Trump “lleva su ataque a las bibliotecas de Estados Unidos al siguiente nivel. Mientras el presidente quiere prohibir los libros y decir a los estadunidenses qué leer −o no leer en absoluto−, la doctora Hayden ha dedicado su carrera a hacer que la lectura y la búsqueda del conocimiento estén al alcance de todos”, añadió.

En febrero, anunció el despido de varios miembros de la junta directiva del Centro Kennedy que no compartían su visión de una edad de oro de las artes y la cultura y se autonombró al frente de esta famosa sala de conciertos.

En tanto, el Pentágono ordenó a todos los líderes y comandos militares que retiren de las bibliotecas de las fuerzas armadas los materiales educativos que promuevan conceptos divisivos e ideología de género, incompatibles con la misión principal del Departamento . En el memorando se añade que deben identificar rápidamente los libros que no concuerden con esa misión y apartarlos antes del 21 de mayo.

Para entonces, según el comunicado, se proporcionará orientación sobre cómo depurar esa lista inicial, establecer qué debe ser eliminado y determinar una disposición final apropiada para esos materiales.

No se especifica si los libros serán almacenados o destruidos. Según el memorando, un Comité Temporal de Bibliotecas Académicas proporcionará información sobre la revisión y las decisiones acerca de los textos.

Esta es la directiva más amplia y detallada hasta ahora en la campaña del secretario de Defensa, Pete Hegseth, dirigida a eliminar de las fuerzas armadas programas, políticas y materiales educativos sobre diversidad y equidad, y se produce después de esfuerzos similares para retirar cientos de volúmenes de bibliotecas de academias militares.

A principios del mes pasado, la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland, retiró casi 400 títulos de su biblioteca tras recibir instrucciones de la oficina de Hegseth. Dos semanas después, se ordenó a las bibliotecas del Ejército y de la Fuerza Aérea que revisaran sus colecciones. La purga llevó a eliminar libros sobre el Holocausto, feminismo, derechos civiles y racismo, así como la famosa autobiografía de Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings.