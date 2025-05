Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 9 de mayo de 2025, p. 9

Entre las modificaciones que se perfila sufrirá la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se encuentra la de distribuir facultades para que la Agencia de Transformación Digital (ATD) ya no las concentre todas, crear un órgano colegiado con autonomía técnica que se encargue de la regulación y eliminar el polémico artículo 109, que plantea el bloqueo temporal de plataformas digitales.

Así lo planteó la representación de Morena al concluir el primer conversatorio sobre este tema que se realizó ayer en el Senado, en el que se analizaron las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión existentes en el país.

Resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no pretende censurar en modo alguno y tampoco definir qué se dice o no se dice en medios de comunicación o redes sociales, porque no es su intención ni su vocación ni su trayectoria.

Agregó que la mandataria busca acotar la discrecionalidad política de una dependencia, y está de acuerdo en la creación de un órgano colegiado, técnico, especializado, plural y con autonomía técnica, que se encargue de la regulación. Ello llevará a una redistribución de funciones entre la ATD y el organismo regulador que se empieza a perfilar, puntualizó.