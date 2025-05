No es posible técnica, financiera, políticamente porque hacer eso nos aislaría del mundo y nos colocaría en un país vulnerable y desconfiable en el cumplimiento de compromisos internacionales. Nosotros no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer , recalcó.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de que el T-MEC desaparezca, como sugirió el presidente estadunidense, Donald Trump, el morenista recalcó que dicho tratado comercial va a continuar porque es indispensable . No renovarlo, dijo, sería suicida para los tres países , pues juntos pueden competir de mejor forma ante los bloques de Europa y Asia.

A propósito del nombramiento del nuevo Papa, Monreal saludó la designación de Robert Francis Prevost, cuyo perfil elogió por ser cercano a los sectores más vulnerables.