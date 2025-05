Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 9 de mayo de 2025, p. 5

Colectivos de buscadores de personas desaparecidas durante la guerra sucia pidieron no ser excluidos de los procesos destinados a los casos de desapariciones recientes y exigieron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) también participe en los foros que realiza la Secretaría de Gobernación (SG), porque son los responsables .

Al acudir al noveno de los foros encabezados por la titular de la SG, Rosa Icela Rodríguez, familiares de víctimas de casos de larga data solicitaron cambiar las nomenclaturas de calles, sitios y ciudades con nombres de perpetradores de violaciones a derechos humanos.

“Llevamos 50 años de esperar justicia y una verdad que no ha llegado; nueve sexenios sin respuestas. Por favor, no usen los casos de la llamada guerra sucia o de la insurgencia como ejemplo de desaparición forzada en este país; no queremos que nos desmarquen de las otras familias y de los otros casos, nosotros buscamos a todos”, dijo Alicia de los Ríos, quien encabeza una agrupación cuyos familiares desaparecieron en 1978.