Frente a colectivos de familiares de víctimas del periodo de la guerra sucia, así como agrupaciones de Veracruz, estado de México, Zacatecas y Nayarit, Rodríguez Velázquez pidió nuevamente a los funcionarios encargados de este tema atender las peticiones de los asistentes, y advirtió: de todas maneras tendré que llevar un reporte a la Presidenta para decir quién está atendiendo y quién no. Y yo no tengo ningún tema en hacerlo .

Junto con las propuestas hechas en los foros realizados por la Secretaría de Gobernación por los distintos colectivos de buscadores de personas desaparecidas, la titular de esta dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció que presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un reporte de los funcionarios públicos que están haciendo su trabajo y los que no. Se trata, dijo, de una evaluación hecha por la ciudadanía y las víctimas que han participado en ese proceso.

Entre los asistentes se encontraban las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuya labor ha sido criticada por otros de los colectivos.

En entrevista posterior expuso que“es parte de lo que piden los colectivos: evaluación de quién hace bien su trabajo y quién no. Por eso es que yo les decía, ‘calma, calma; con tiempo’. Pues la evaluación de todos los servidores públicos viene de la población, de la ciudadanía. Te dicen: ‘no, ella ni está haciendo su trabajo, o anda en otra cosa’... Pues eso no puede ser”.

Interrogada sobre posibles ajustes de funcionarios públicos, respondió: calma; vamos a ver qué resultados vamos teniendo. Todos estamos constantemente evaluados. Quién cumple con las instrucciones y quién no, quién está lejos de la gente, quién les cierra la puerta .

Señaló que ante las propuestas, no caerán en demagogia, por lo que “no se dirán cosas que a lo mejor no es posible cumplir… lo que nosotros requerimos son cosas que sí vayamos a cumplir. No queremos fallar ni hacer propuestas inviables”.

Al concluir la primera ronda de los foros, en los que sumaron 55 horas de trabajo, Rodríguez Velázquez apuntó que seguirán nuevas reuniones para dar seguimiento a las propuestas.