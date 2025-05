A

l finalizar la entrega anterior, anuncié que hoy explicaría por qué Márkus (GM) considera inaceptable la tesis que la misma ley que explica el valor de cambio (VC) de una mercancía (M) también explica la satisfacción de una necesidad social (NS): la relación natural entre N y valor de uso (VU). A GM le parece inaceptable porque Marx (Mx) le da a N y a VU dos significados: el natural de un objeto útil que satisface una N y el social que se refiere a la demanda efectiva: la N respaldada por la capacidad adquisitiva. Ésta está sujeta a las relaciones entre las clases y sus posiciones económicas, por tanto a la relación entre plusvalía y salarios y a la división en partes de la plusvalía. Se hace evidente que las relaciones de una persona con sus N son también relaciones sociales determinadas por las relaciones sociales entre personas. Si los medios de subsistencia fuesen más baratos o los salarios monetarios más altos, los trabajadores comprarían más VU. Se hace evidente que es el VC lo que determina el límite de la realización del VU. Además, el proceso histórico en cuyo curso la sociedad alcanza los límites naturales de ciertas N es también el proceso en el que surgen nuevas N. El producto sólo puede alcanzar al consumidor si éste lo compra. En la sociedad de producción universal de M, el VC es una condición necesaria para la utilización racional del producto del trabajo: los VU. Es un grave error, señala GM, describir el VU de las M como una relación inmediata entre individuo y objeto. Para el individuo el uso del producto del trabajo nunca está dado de manera inmediata. La manera de su utilización tiene que ser aprendida socialmente, no está asegurada por mecanismos de conducta biológicamente programados. Ni la N está dada naturalmente, incluso en casos cuando tiene fundamentos biológicos claros. Los individuos forman sus N a través de una relación práctica con el mundo material que está enclavada en las condiciones de la interacción social. El producto del trabajo es no sólo un objeto artificialmente construido, sino también una objetivación. Las formas materiales de estos objetos son externalizaciones de fuerzas esenciales humanas , que aparecen como normas (Nor) materializadas de su uso. Estas Nor deben ser aprendidas por los individuos en el curso de su socialización y reproducidas por ellos en su conducta material-social. Esto establece una diferencia fundamental entre estos objetos y los naturales. Estas Nor se diferencian de acuerdo con sus condiciones de producción, con la forma en que grupos y capas están estructurados socialmente, tanto en términos de consumo individual como de utilización de objetos en el ”consumo productivo”. Desde la perspectiva social total, estas Nor forman un sistema: interactúan –interacción sostenida por instituciones– de manera de asegurar la reproducción continua de VU que satisfacen N. Mx señaló que en las sociedades preCPL, la producción y el consumo y las Nor que regulan sus relaciones, no estaban organizadas en torno a una institución económica única, sino que estaban estrechamente entrelazadas con las Nor de la interacción cotidiana. Estos sistemas sociales estaban todos basados “en la unidad original entre el trabajador y las condiciones de trabajo: los individuos como participantes en la producción en una organización basada en el parentesco o la comunidad aldeana, tradicionalmente reclamaban derechos a los medios básicos de producción, sobre todo la tierra, con ayuda de la cual podían sostenerse como miembros de una comunidad. “Todas las comunidades –con sus muchas diferencias– estaban formadas por unidades cerradas en totalidades económicas autocontenidas”. La economía no se había vuelto una esfera social separada. Estos mecanismos sociales podían, sin embargo, asegurar la coherencia entre producción y consumo, en gran medida porque ambos eran de tipo tradicional.