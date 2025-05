El gobernador Rubén Rocha Moya se mantiene en su estatus general, agravado luego del episodio en que el Mayo Zambada fue llevado a EU por uno de los hijos del Chapo Guzmán: evadido de sus responsabilidades, con apariciones protocolarias y declaraciones insustanciales, sobrellevando el cargo por instrucciones nacionales, en espera de que se desencadenen acciones o reacciones de EU en materia de políticos mezclados, dependientes o tolerantes con el crimen organizado, a partir de declaraciones de colaboradores como Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín, e incluso probablemente el Mayo secuestrado.

Así que, ¿cambio de régimen (de gerencia general) inducido, acordado con dos gobiernos federales o sólo con uno (el estatal, ni en cuenta)? ¿Guerra que debilitará a ambas partes, con militares y policías como observadores y políticos de élite a la espera de los resultados? Mientras tanto, la gran mayoría trabajadora y emprendedora de Sinaloa sufre, virtualmente sin defensa eficaz alguna.

Astillas

Ridiculeces sin atenuante: la diputada federal del PAN y doctora en administración pública Kenia López Rabadán publicó en X, con una fotografía en la que se ve en el asiento de un avión, con alguien al lado de quien sólo se observa una parte del cuerpo (https://goo.su/4aFT7): No lo puedo creer!! Me tocó al lado de Fernández Noroña, rumbo a la 88 Convención Bancaria. ¿Le hablo o no le hablo? Oposición de kínder (con k, no con t)… Y, mientras el humo blanco de El Vaticano va dando color político e ideológico, ¡hasta el próximo lunes!

X: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx