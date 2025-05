Debemos tener presente siempre lo que dice nuestro Himno Nacional: Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio . Sólo los descastados y vendepatrias no lo entienden.

Nunca. Es importante recordar la historia: entre 1846 y 1848 los gringos invadieron México, el país perdió más de la mitad del territorio nacional. Por eso, green go home. Menos bajo la dirección de un fascista que quiere ser dictador, como Trump.

Es el último recurso de Acción Nacional; NO pasará.

La patria es primero y no podemos permitir injerencias de ideas, religiones ni de personas diferentes a nuestros principios como nación.

Maru Piña /Toluca

No estoy de acuerdo. México tiene mucho pueblo y no aceptamos la injerencia de nadie.

Mauricio García /Ciudad de México

¿Por qué no mejor ponen a combatir a los narcos de su país? ¿O allí no hay?

José Marcos /Toluca

Eso sólo sería el pretexto, como hacen en todo el mundo. No es que no se quiera el apoyo, no conviene.

Rodolfo Campollo García /Veracruz

Nada de dejar entrar soldados extranjeros al país y menos si son gringos: los dejas entrar por un taco y al final te quitan hasta la casa.

Carlos Ortiz /Guanajuato

¡Soldados NO, pero sí se puede aceptar que apoyen con tecnología de punta e inteligencia para acabar con ese flagelo y extinguirlos!

Danton Reynoso /Acapulco

México es un país libre y soberano, ¡podemos solos!

Danielina Duque /San Luis Potosí

Si es en México, no, allá que hagan lo que quieran.

Ana Mendoza /Ciudad de México

Si Estados Unidos controlan la venta de armas a criminales mexicanos, es suficiente. No requiere nuestro país una invasión y desestabilización disfrazada de apoyo.

Blanca Estela Rodríguez /Estado de México

Somos una nación soberana, no se debe permitir la injerencia de ningún país sobre el nuestro.

Clara Rojas /Ciudad de México

CLARO, siempre y cuando se queden en Estados Unidos, NUNCA en México.

Miguel Real /Ciudad de México

Estados Unidos arma al crimen organizado, como caballo de Troya, para buscar intervenir en el país.

Luciano Couder /Estado de México

El ejército de Estados Unidos no debe entrar a hacer labores en México; tienen mucho trabajo en su territorio. Lo que realmente desea su gobierno es tener injerencia en nuestro país.

Fernando Quiroz /Ciudad de México

A toda costa quieren entrar a México para apropiarse de nuestras riquezas: no a los gringos. Son los piratas internacionales.

Eduardo Sainoz /Tlaxcala

