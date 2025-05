L

os 133 cardenales reunidos en el Vaticano eligieron ayer como sucesor del fallecido Francisco a su par estadunidense-peruano Robert Francis Prevost, quien adoptó el nombre de León XIV. Antes de llegar al trono de Pedro, Prevost sirvió durante 20 años en Perú, donde se nacionalizó para poder ser nombrado obispo y es recordado por su gran cercanía con la comunidad. Asimismo, dirigió la centenaria orden agustina, a la que pertenece, y estuvo al frente del organismo que selecciona a los nuevos obispos en todo el mundo, una señal de la confianza depositada en él por su antecesor confirmada con su integración al Colegio Cardenalicio en 2023.

El nombramiento de Prevost se considera un compromiso entre quienes deseaban continuar y profundizar la agenda progresista de Francisco y el ala conservadora que anhela dar por concluida la apertura a fin de privilegiar los aspectos doctrinarios sobre los sociales. Ejemplo de este balance es, por un lado, su compromiso pastoral y su perfil misionero, en marcado contraste con los cardenales y obispos de coctel característicos de la era de Juan Pablo II. Apenas hace un año, exhortó a los prelados a ser cercanos a la gente a la que sirven, a caminar con ella, sufrir con ella, a buscar las maneras en que mejor puedan vivir el mensaje del Evangelio en medio del pueblo , palabras que coinciden por completo con el extinto jesuita.