Los sectores de extrema derecha de la Iglesia católica están activos a través de sus medios satélites y acólitos para desacreditar a quienes pueden seguir la línea de Francisco. Tras seguir de cerca el caso Sodalicio, que se denunció a esa comunidad religiosa por presuntos abusos sexuales, me consta que siempre puso en el centro a las víctimas , añadió Salinas.

Además, optó por hablar en un español fluido, y no en inglés, para saludar a su querida diócesis de Chiclayo en Perú, donde el pueblo fiel ha dado tanto para seguir siendo una Iglesia de Jesucristo .

Ap, Afp, Reuters, Dpa y The Independent

▲ De 69 años, Prevost ha manifestado reproches a injusticias sociales como la política migratoria de la Casa Blanca y la represión en Lima. Foto Ap

El pontífice menos estadunidense de los estadunidenses de la historia, como lo calificó el diario italiano La Repubblica, eligió su nombre como pontífice inspirado en León XIII, quien lideró la Iglesia de 1878 a 1903 y sentó las bases del pensamiento social católico moderno con su encíclica Rerum Novarum de 1891 (https://shorturl.at/4Td72), en la cual criticó las condiciones de explotación de los trabajadores en el capitalismo al inicio de la era industrial y abogó por sus derechos laborales.

Además, históricamente fray León de Asís fue el amigo más fiel de San Francisco de Asís (1181-1226), el querido santo italiano del que el ex pontífice argentino Jorge Mario Bergoglio tomó su nombre.

Durante la primera presidencia de Donald Trump, Prevost compartió varias publicaciones en redes sociales para criticar la agenda del magnate, en particular sus acciones contra los refugiados y su racismo .

Exige misericordia

En abril, tras la reunión de Trump con su par salvadoreño, Nayib Bukele, en la que acordaron el envío de migrantes al Cecot, la prisión de máxima seguridad donde se han denunciado múltiples abusos a los derechos humanos, Prevost reposteó un mensaje que incluyó el comentario: ¿No ves el sufrimiento? ¿No te remuerde la conciencia? . También criticó al vicepresidente estadunidense, JD Vance, y calificó de errónea la interpretación que realizó de la doctrina cristiana para defender las políticas de deportación de Trump.

A lo anterior se añaden reproches que el nuevo pontífice realizó al gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú, por su brutal represión en las protestas en 2022 y 2023 en contra la mandataria y el golpe de Estado contra el presidente constitucional Pedro Castillo.

También exigió al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que pidiera perdón a cada una de las víctimas de su gobierno .

Aunque Prevost comparte el enfoque de Francisco sobre los peligros que plantea el cambio climático, no está claro si se mostrará tan abierto con la comunidad LGBT+ como su predecesor, aseguró el diario The New York Times.

El flamante Papa nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, hijo de madre de ascendencia española y padre de ascendencia franco-italiana. Cuenta con licenciatura y doctorado magna cum laude en derecho canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino (Angelicum) en Roma.