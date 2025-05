Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 9 de mayo de 2025, p. 9

Buenos Aires. El esperado estreno de la serie El Eternauta, con Ricardo Darín como protagonista, ha desempolvado en varios hogares de Argentina la historieta homónima del guionista Héctor Oesterheld, quien escribió en la clandestinidad el segundo volumen de la historia antes de ser detenido-desaparecido por la última dictadura (1976-1983).

Un clásico como El Eternauta, que narra las hazañas de un grupo de amigos ante una invasión extraterrestre, trae aparejadas interpretaciones que pueden ser leídas desde varias perspectivas. Una es desde el presente, como demostró la adaptación audiovisual dirigida por Bruno Stagnaro, director de la película Pizza, birra, faso (1997) y de las series Okupas (2000) y Un gallo para Esculapio (2017).

Una remembranza histórica, en cambio, evoca en Argentina a ladictadura cívico-militar, con el trazo de un paralelismo entre El Eternauta y el terrorismo de Estado que aniquiló a la familia Oesterheld: no sólo fue secuestrado y desaparecido Héctor, sino también sus cuatro hijas, de 25, 24, 19 y 18 años, al igual que sus parejas.

Dos de ellas estaban además embarazadas, lo que ha llevado a que una entidad de derechos humanos en Argentina, Hijos (acrónimo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), haya reactivado la búsqueda de los dos nietos de Oesterheld, bajo la consideración de que fueron apropiados por los represores de la dictadura y entregados a alguna familia con otra identidad, como sucedió con otros 500 niños.

El libro Los Oesterheld, de las periodistas Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, da a conocer un perfil menos examinado sobre la vida y militancia de Héctor Oesterheld, quien era reconocido en su país natal como guionista, autor, y escritor, además de por su monumental obra, y que en sus últimos años se incorporó a la guerrilla Montoneros, al igual que sus hijas.

Es uno de los autores de la historieta que revolucionó el género, el cual venía principalmente de Estados Unidos y Francia, al readaptarlo a la realidad, geografía y contexto argentino (...) Eso hizo que fuera el mejor autor de Argentina y uno de los pocos que trascendió , explica Fernanda Nicolini.

En su investigación, que tomó cinco años, las periodistas realizaron 200 entrevistas para reconstruir las vidas y las voces silenciadas de Héctor y sus hijas a través de la memoria de quienes los conocieron.

Familia mutilada

“La militancia implicaba que mucha gente no se moviera con su nombre verdadero, que no hablara de su vida privada, que no se supiera dónde vivía… Entonces teníamos pequeñas partecitas de personas que los habían visto, que habían compartido la militancia o algún espacio de trabajo, estudio, universidad, y con todos esos pedacitos armamos una memoria colectiva”, cuenta Nicolini.

Nacido el 23 de julio de 1919, Oesterheld estudió geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, pero su vocación por la escritura y la historieta lo llevó a crear la Editorial Frontera, cantera de la que nacieron sus primeros personajes y que también dio vida a El Eternauta, dibujado por Francisco Solano López y publicado por entregas entre 1957 y 1959 en un semanario de la propiedad de ambos.