Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 9 de mayo de 2025, p. 8

Jazz-Blues-Fusión es el título de la actuación que protagonizarán la cantante de jazz Verónica Ituarte y el armonicista Lalo Méndez, cada uno con su agrupación.

La intérprete mexicana está de regreso tras una breve pausa que la hizo reflexionar sobre la vida, el cuerpo y su propio canto. Con una propuesta aparte, el armonicista Lalo Méndez ofrecerá su talento en el que su instrumento musical cobrará vida y protagonismo al contar apasionadas historiassonoras.

Acompañada por Baldomero Jiménez en el piano, Arturo Luna en el bajo y Luis Huerta en la batería, Verónica Ituarte ofrecerá un espectáculo en el que mediante la música se crearán las formas y colores de diversos matices.

En entrevista con La Jornada, Ituarte mencionó: Estoy muy nerviosa preparando los últimos detallitos. Para mí, una presentación siempre es una puerta abierta a lo desconocido y a lo inesperado; claro, siempre te preparas, aprendes tus temas y tratas de tener el mayor control posible. La energía del público es determinante, ya que completa el concierto. Estoy muy entusiasmada y emocionada de estar en El Nuevo Alicia y de compartir el proyecto de Lalo con mis músicos y la audiencia .

Con un repertorio que va desde el blues al jazz, la cantante y actual maestra de scatt vocal en la Escuela Superior de Música del Inbal, ofrecerá desde temas originales en los que la voz es usada como un instrumento, hasta las canciones con letras profundas, pasando por temas conocidos, y no tanto, con improvisaciones y baladas.

Verónica Ituarte, como solista, ha grabado los álbumes Verónica Ituarte en vivo desde del Museo del Chopo, Alucinaciones, JAZZentiste..., Juguetería y Enteramente para mí.

También participó en las producciones discográficas Festi-Jazz Vol. 2 (1988), 30 años con Juan José Calatayud (1993) y Cuicanitl (1999), entre otros.