Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 9 de mayo de 2025, p. 19

Washington El presidente estadunidense, Donald Trump, reanudó ayer sus críticas contra el jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al llamarlo tonto y quejarse porque el banco central se niega a bajar las tasas de interés.

Durante semanas, Trump ha criticado a Powell, ha amenazado con despedirlo y en redes sociales lo ha llamado gran perdedor .

En declaraciones hechas un día después de que la Fed mantuvo su tasa de referencia sin cambios, como esperaban los mercados, Trump afirmó que recortar las tasas sería como combustible para aviones para la economía, pero él no quiere hacerlo . Asimismo, afirmó que Powell no me ama .

La Fed mantuvo el miércoles los costos de endeudamiento a largo plazo en el rango de 4.25 a 4.5 por ciento, donde están desde diciembre pasado.