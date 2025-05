Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Viernes 9 de mayo de 2025, p. a11

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) continúa en la búsqueda de soluciones para los males del balompié nacional. Como parte de una modificación al organigrama de la Comisión de Árbitros, la federación anunció ayer al ex silbante argentino Horacio Elizondo, recordado por expulsar a Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006, como nuevo director técnico e instructor del organismo. Además, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, se pronunció respecto de la multipropiedad en la Liga Mx, así como del seguimiento que la federación debe darle a los casos de amaño de partidos.

Elizondo llega para consolidar los pasos que hemos dado hasta ahora. Va a encontrar un arbitraje unido, cosa que no estaba así hace algunos meses. Tendremos con él un gran salto, gracias a su capacidad y experiencia. En cuanto a nivel, será el más alto que hemos teni-do como director técnico de arbitraje , comentó Juan Manuel Herrero, titular de la Comisión de Árbitros.

Descartan crisis

El ex silbante argentino no estuvo presente en la conferencia de prensa celebrada en el Centro de Alto Rendimiento y se espera que llegue a México la próxima semana. Herrero negó que hubiera crisis en el arbitraje mexicano , pero sí mucho trabajo por hacer .

Elizondo, de 61 años y quien ha sido formador e instructor en varios países, así como director nacional de arbitraje en Argentina, Paraguay y Costa Rica, fue colegiado internacional FIFA y es recordado por expulsar a Zidane en 2006, tras propinarle un cabezazo al italiano Marco Materazzi en la final. El albiceleste llega a la comisión en su segundo cambio de organigrama del año, tras las salidas de Armando Archundia y Enrique Osses, quien tenía el cargo de director de instrucción.

“Primero quitan a Armando Archundia (de la presidencia) y lo dejan en un cargo menos trascendente (dirección de delegaciones arbitrales y mentoría). Traen a un tipo que no tiene la menor idea de arbitraje y después corren a Fernando Guerrero, quizá con razón, pero quien fue un gran árbitro. La comisión puede funcionar has-ta sin un presidente, pero no sin un instructor. En México no hay con categoría FIFA. Elizondo es bueno, pero lo más que vamos a recibir es que tenga el nivel de Osses. Yo se lo dije el otro día a un amigo de la federación: ‘a ver si no sale peor el remedio que la enfermedad’”, declaró hace unos meses a La Jornada el ex silbante mexicano con gafete FIFA Arturo Brizio.