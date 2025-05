De la Redacción

Viernes 9 de mayo de 2025, p. a10

Los Tigres aún no logran recuperar el nivel futbolístico y la mística que los llevó a dominar más de una década la Liga Mx. El conjunto felino no pudo romper el 0-0 ante Necaxa, en un due-lo que se extendió hasta el minuto 105, en la ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2025, al no contar con las variantes ofensivas que en años recientes caracterizó al equipo.

El encuentro finalizó envuelto en la polémica arbitral debido a una presunta mano en el área de Ozziel Herrera durante el tiempo de compensación, que el silbante decretó no marcar como penal para el cuadro de Aguascalientes. Tras la inconformidad de la decisión, el público entonó el grito homofóbico ante el despeje del guardameta Nahuel Guzmán.

El cuadro regiomontano no ha podido encontrar un referente en el banquillo desde la salida de Ricardo Tuca Ferretti en 2021, quien se mantuvo 11 años en el cargo y conquistó cinco títulos de liga, además de disputar una final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich en 2021. Desde la partida del bigotón, estrategas como Miguel Herrera, Diego Cocca y Marco Antonio Ruíz encabezaron proyectos que no pudieron llevar al equipo a las instancias finales que por años disputaron.

En el primer tiempo ambos conjuntos generaron escasas ocasiones de peligro. Los dirigidos por Guido Pizarro mantuvieron la posición del balón, pero no lograron inquietar el arco defendido por el argentino Ezequiel Unsain.

Ante la falta de un goleador letal, Nicolás Ibañez como referente de ataque, ha recibido múltiples críticas de la afición felina, que a través de redes sociales pide el regreso del astro francés André-Pierre Gignac, quien se ha ausenta-do de la titularidad debido a diversas lesiones