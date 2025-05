Es el primero de una serie de homenajes que haremos a Carrillo a lo largo del año. Se trata de una figura monumental y no podemos reducirlo a un solo homenaje. Sería injusto, es un gigante de la música no sólo de México, sino del mundo, con una trayectoria muy amplia e importante , señaló Víctor Barrera.

Según el investigador, no es que aquel compositor, director de orquesta, violinista y teórico originario de Ahualulco, San Luis Potosí (1875-1965), sea totalmente desconocido en México, sino que no se le valora como merece.

▲ El compositor, director de orquesta, violinista y científico mexicano Julián Carrillo. Foto colección Cenidim/Inbal

Es una sinfonía bellísima. Nos revela la figura de un Julián Carrillo bastante olvidado , resalta el musicólogo, para luego aclarar que esa pieza ya ha sido tocada en México. Incluso, asegura que fue grabada junto con la Sinfonía No. 2 por el director de orquesta potosino José Miramontes Zapata –fallecido el pasado 19 de abril–, quien se distinguió por su trabajo encomiable en torno de la música de aquel creador y su difusión.

Hay algunas obras anteriores, pero esta sinfonía marca el inicio. Es una pieza muy bella, que fusiona estilos; conceptualmente, refleja los sabores y colores de México con las tradiciones de la música alemana. Es fantástico lo que hace Carrillo y muy poco conocido. Existen algunos esfuerzos aislados, como el del maestro Miramontes; por eso es importante que estas ediciones se hagan en este contexto.

Según Víctor Barrera, la falta de las partituras de la música de este compositor ha sido el principal impedimento para que se le conozca y valore ampliamente. “No creo que haya alguna animadversión hacia él. Como dice el refrán: ‘Nadie ama lo que no conoce’. Si no hay materiales, ¿cómo lo van a tocar?”, sostiene.

El mejor homenaje que puede haber para Julián Carrillo es que sus obras estén accesibles para que las orquestas, músicos, profesores y estudiantes las puedan tocar. Para nosotros es fundamental que esos materiales estén en ediciones actualizadas, en los formatos que actualmente se usan editorialmente (impresos y digitales), libres de erratas de la imprenta, como ocurría cuando el proceso era manual.

Invitación de Debussy

En su época, finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, este artista y científico potosino fue considerado en Europa y Estados Unidos uno de los revolucionarios de la música más grandes de todos los tiempos.

Se le veía como visionario y audaz con la creación del Sonido 13, una nueva manera de entender la música: una teoría basada en los microtonos. Existe información, aún no comprobada, de que fue aspirante al Premio Nobel de Física en 1950, por un experimento sobre la rectificación de la ley del nodo.

He buscado en el archivo histórico de la fundación Nobel y no he encontrado su nombre. Seguramente, hubo una postulación, pero, al final del día, quizá no prosperó. Es lo que imagino , indica el musicólogo, quien destaca que, antes del Sonido 13, Carrillo fue invitado en 1911 por Claude Debussy a presidir un congreso internacional de teoría musical.

A ello, suma que también fue un excepcional violinista, un virtuoso que ganó un concurso internacional con mención honorífica en 1904, cuando estaba en Bélgica .

De acuerdo con el director del Cenidim, prevalece cierta injusticia en torno a la figura y la música de Julián Carrillo. Considera que su trabajo con el Sonido 13 nubla la otra parte muy brillante de su trayectoria y sus frutos creativos.