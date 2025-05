L

a esperanza de León XIV consiste en la sustancia de las cosas esperan. Espera que consiste en aceptar lo que se siente que se tiene. Revestir la vida de espíritu; de ser espíritus espoleados por el anhelo de nuestra categórica intuición creadora.

El ser existe y es fluir del tiempo. Y es más, sólo el ser existe . La difuminación del ser a contracorriente pone el acento en sentido contrario a la unidad, la centralidad, la fijeza y la sistematización. Descubrieron que todo se mueve, se tornasola, se disgrega, desaparece y vuelve a aparecer.